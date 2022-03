Det råder en øredøvende stillhet i Russland

Anastasia Kriachko Røren PhD-student i områdestudier, Universitetet i Oslo

Nå nettopp

Represaliene for å vise motstand er knallharde. Fysisk, psykisk og emosjonelt, skriver innleggsforfatteren. På bildet: Vasilijkatedralen i Moskva 4. mars.

Putins terrorvelde demper lyden av bomberegnet i Ukraina.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I lys av Russlands pågående krig mot Ukraina, sanksjonene fra USA og Vesten og de stadig mer innskrenkende rettighetene til russiske borgere hadde noen kanskje forventet større protester i Russland. Men manglende protester betyr ikke at folk flest støtter Putin.

Det råder en øredøvende stillhet i Russland. Stillheten stammer fra et folk som er uenig med styringsmaktenes krig, men som samtidig er redde for endring.

Russere flest vet at plutselige endringer medfører store konsekvenser. Og de som ikke er redde for endring, frykter å si dette høyt. De personlige konsekvensene er også store.

Redde for endring

For det krever mye mot å stå opp mot Putin. Demonstranter risikerer å bli slått, skutt med elektrosjokkvåpen, bøtelagt, arrestert og i verste fall utsatt for tortur.

Allerede i 2014 ble demonstrasjoner som ikke var forhåndsgodkjent av styringsmaktene, straffet med bøter, fengsel og politivold.

Nylig vedtok Dumaen at man kan bli straffet med inntil 15 års fengsel for å spre «falske nyheter» om hva det russiske militære gjør. Loven tolkes meget bredt og har gjort det praktisk mulig for russiske styringsmakter å være tankepoliti.

Av disse grunnene velger derfor noen å støtte Putin. Ikke nødvendigvis fordi de tror på det han sier (selv om flere også gjør nettopp det). Men fordi de er redde for endring.

De må akseptere logiske brister som at Russland «de-nazifiserer» Ukraina. Men de ser på det som en pris de må betale, for det som i det minste minner om en illusjon av stabilitet.

Min venninne kan bli arrestert

Russere som på den andre siden ytrer seg kritisk i offentligheten, løper en høy risiko.

I løpet av de første dagene i krigen uttrykte både kjendiser, forskere, studenter, leger, prester og aktivister sin motstand mot krigen. De blir sjikanert og risikerer å miste jobben. Flere har allerede flyttet ut av Russland.

Min barndomsvenn er journalist og aktivist. Hun har tidligere rapportert om LGBTQI-rettigheter og forholdene i russiske fengsler.

Hun var allerede før krigen i en utsatt situasjon. Likevel har hun i sosiale medier direkte kritisert lokale myndigheter i Rostov-regionen for å ha støttet krigen i Ukraina i stedet for å ta tak i dype sosioøkonomiske problemer i lokalsamfunnet.

Både vennen min og jeg vet at hun kan bli arrestert hvert øyeblikk. Myndighetene har alle muligheter til å ødelegge både hennes liv og familiens. Dette er selvfølgelig ikke noe hun ønsker. Men hun er forberedt på hva som kan skje.

Knallharde represalier

Det er flere tusen russere som aktivt gjør motstand gjennom demonstrasjoner og underskriftskampanjer. Pr. dags dato er over 13.000 mennesker blitt arrestert på grunn av demonstrasjoner.

En underskriftskampanje mot «spesialoperasjonen» har fått 1,2 millioner signaturer. En annen underskriftskampanje for å stille Putin for riksrett har fått nesten 300.000 signaturer. Dette er uvanlig høyt til å være i Russland.

Hvis ikke straffen kommer fra myndighetene, kan familie og venner bryte bånd over uenigheter

Andre uttrykker sin desperasjon og frustrasjon over krigen gjennom sosiale medier eller gjennom private meldingstjenester. Det faktum at russiske myndigheter har gjort det forbudt å nevne ordet krig i samme setning som Ukraina, har gjort at et fotomanipulert bilde av Leo Tolstojs «Krig og Fred» omdøpt til «Spesialoperasjoner og Fred» har gått sin seiersgang på sosiale medier.

Men til og med slikt harmløs ironisering av den absurde forvrengingen av virkeligheten kan medføre fengsel og bøter.

Og hvis ikke straffen kommer fra myndighetene, kan familie og venner bryte bånd over uenigheter.

Mange russere har familie i Ukraina. Jeg kjenner til historier hvor både familie- og vennebånd til folk i Ukraina er blitt brutt fordi de i Russland ikke tror på at det regner bomber over de ukrainske byene.

Represaliene for å vise motstand er knallharde. Fysisk, psykisk og emosjonelt.

Frykt for endring og frykt for å vise støtte til endringer er med andre ord grunnen til at russere flest ikke kritiserer myndighetene. Prisen de må betale, er en øredøvende stillhet.

Oversatt av Pål Røren.