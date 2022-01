Entusiasmen for Oslo Science City er viktig

Tor Ingolf Winsnes Sivilarkitekt, MNAL

Det skal etableres et nytt innovasjonsdistrikt kalt Oslo Science City på Blindern. Det vil strekke seg fra Majorstuen til Gaustad.

Men planene må bidra til en stadig mer livskraftig hovedstad for alle.

«Campus Oslo» er kommunens utredning om kunnskapsbyen fra 2018. Den viser potensialet Oslo har i møte med den kunnskapsbaserte fremtiden.

Det tyngste elementet i planen er Blindern/Gaustad med universitet, forskning og sykehus.

Kostbare boliger

Mulighetsstudien for Oslo Science City fra i fjor viser en fortetting av Blindern og hvordan området kan knyttes til Gaustad nord for Ring 3, Marienlyst og det planlagte lokket over Majorstuen stasjon. Tanken er å urbanisere en sektor av byen hvor bebyggelsen i dag ligger i en åpen park.

Fortetting av campusen på Blindern og Meteorologisk institutt er neppe realistisk. Å bygge ned grøntarealene og spektakulære påbygg på de gamle bygningene bryter for sterkt med frednings- og bevaringsbestemmelsene.

Marienlyst og overbyggingen av Majorstuen stasjon blir privatfinansierte utbygginger på ekstremt verdifulle tomter. Det kan bare bli kostbare boliger, kontorer, handel og service. Husleien blir for høy for innovasjons- og gründervirksomhet.

Veivesenet satte foten ned

Drømmen om å knytte Blindern og Gaustad sammen over Ring 3 har levd siden 1970. Tanken er å fjerne Ring 3 fra overflaten for å gi rom for en sammenhengende utbygging av universitet og forskning nordover.

Blindern-Sognplanen på 1970-tallet viste en kunnskapsby som strakte seg fra Blindern til Idrettshøgskolen ved Sognsvann. Tåsentunnelen på Ring 3 fra 1999 skulle forlenges som en åpen kulvert med flere lokk, forbi Ullevål stadion mot Gaustad. Prosjektet ble utsatt på grunn av kostnadene. I dag er veianlegget oppgitt.

I 2012 dukket ideen opp igjen da Campus Oslo ble lansert for å bygge ut Rikshospitalet som regionsykehus over Ringveien. Man skulle knytte det sammen med Universitetet på Blindern og Forskningsparken. Det ble lansert både tunnel under Gaustad sykehus og åpen kulvert med brede lokk. Veivesenet satte foten ned i 2014.

Planene var hverken teknisk eller økonomisk gjennomførbare.

Mulighetsstudien for Oslo Science City baseres nok en gang på overbygging av Ring 3. Veien skal nå senkes under et langt lokk selv om erfaringen tilsier at det ikke er mulig.

La Rikshospitalet ligge uendret

Alternativet er å bygge Oslo Science City mot sentrum. Offentlig eiendom kan utvikles. Den gamle byen kan bli vitalisert. Vi unngår å legge om tung infrastruktur (Ring 3).

Topografisk er det naturlig å avgrense Oslo Science City mot Ring 3 der landskapet stiger bratt.

Rikshospitalet ligger ved Ring 3 på Gaustad.

La spesialsykehuset Rikshospitalet, Domus Medica og det unike Gaustad sykehus ligge tilnærmet uendret i et vernet kulturlandskap på høyden over Ringveien.

Trikkelinjen fra Rikshospitalet knytter Blindernområdet til Ullevål sykehus, tidligere Veterinærhøgskolen og Folkehelseinstituttet på Adamstuen og videre via Bislett stadion og Storbyuniversitetet (Oslo Met) til Tullinløkka og Universitetet i sentrum.

La Ullevål sykehus forbli det store sykehuset i Oslo. Der er det rikelige tomtearealer og funksjonelle bygninger for utvikling av et moderne sykehus. Det er også god plass for alle typer medisinsk forskning og kunnskapsbasert virksomhet.

Gjør byen mer attraktiv

Veterinærhøgskolen og Folkehelseinstituttet (FHI) har verdifulle bygninger og et utbyggingspotensial som sammen med Ullevål kan gi Oslo en mangefasettert kunnskapsbydel.

Oslo Met som et stort og kreativt universitet, har vist evne til å utnytte og transformere gammel bygningsmasse til å bli en urban campus som gror sammen med byen.

Trikkelinje 17 og 18 fra Rikshospitalet knytter Blindern-området til Ullevål sykehus.

Bislett stadion og Bislett bad passer som et sentralt miljø- og identitetsskapende element med potensial for større og mer variert bruk enn i dag. Tullinløkka knytter Oslo Science City til universitetet i sentrum. Det gir historisk kontinuitet.

Delområdene betjenes av «Kunnskapstrikken» mellom Rikshospitalet og Tullinløkka.

Dette er god miljøpolitikk som kan spare samfunnet for store, unødvendige investeringer

Thereses gate som pulserende strøksgate knytter delområdene i sentrum og ytre by sammen. Gateløpet har rom for variert småskala publikumsrettet virksomhet. Det vil tilføre Oslo Science City urbane kvaliteter og gjør mer byen mer attraktiv.

Tullinløkka knytter Oslo Science City til universitetet i sentrum.

God miljøpolitikk

Alternativet er en bærekraftig kunnskapsby som gir gjenbruk og nytt liv til en mengde bygninger det ellers er vanskelig å gi relevante funksjoner. Det gjelder for eksempel bygninger på Ullevål sykehus og Veterinærhøgskolen.

Store institusjonsbygninger er ikke alltid egnet til boliger, men kan ofte utnyttes til andre typer virksomhet.

Entusiasmen for Oslo Science City er viktig. Men betrakt nøye realismen bak ideene og hvordan planene kan bidra til utviklingen av en stadig mer livskraftig hovedstad for alle. Dette er god miljøpolitikk som kan spare samfunnet for store, unødvendige investeringer.

