Kort sagt, søndag 29. mai

Hvilke russiske venner trenger vi?

Debatten mellom den russiske studenten Anna Jevsejeva og forfatter Erlend Loe har ført til flere kommentarer. Russland-forsker Fabian Heffermehl skriver at han godtar at Jevsejevas stemme ikke er uttrykk for propaganda. Imidlertid samsvarer stilen i hennes brev med mange lignende innlegg man kan lese på internett.

Et av argumentene som oftest fremføres, er at Vesten ikke kan forstå de kompliserte spørsmålene som ligger til grunn for krigen i Ukraina. Videre blir all kritikk møtt med motanklager.

Undertegnede har fra 1995 deltatt i medisinsk samarbeid med Russland. Kontakten har fortsatt også etter at krigen brøt ut. Dette er kolleger som ser dilemmaet i det å skulle gi best mulig behandling til pasienter i Russland, samtidig som deres land terroriserer befolkningen i nabolandet.

Det er viktig at eventuelle samarbeidspartnere i fremtiden har tatt et oppgjør med Putins ideologi og propaganda. Om eventuelle norgesvenner er norsktalende har mindre å si.

Jon-Magnus Tangen, pensjonert overlege, Oslo universitetssykehus