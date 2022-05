Norge trenger sine russiske venner

Fabian Heffermehl Russland-forsker, Universitetet i Oslo



Har vi noensinne vært i stand til å se Russland som noe annet enn «ondskapens imperium»? spør innleggsforfatteren. På bildet: president Vladimir Putin.

Anna Jevsejeva blir mistenkeliggjort som person. Fører det oss nærmere fred?

Anna Jevsejeva er en russisk student med interesse for norsk og Norge. Hun spør forfatter Erlend Loe i Aftenposten 10. mai: «Ser du ikke dobbeltmoralen og hykleriet?»

Etter dette ble hun i ulike kommentarfelter på nett beskyldt for å være hjernevasket.

Loe svarer 12. mai at Jevsejeva ikke vet hva ytringsfrihet er.

Historiker Bård Larsen i Minerva avskriver henne som påvirkningsagent og et av Putins nettroll.

I stedet for å bli møtt med saklige argumenter blir Jevsejeva mistenkeliggjort som person. Men fører dette oss nærmere fred? Er det ikke nettopp her dobbeltmoralen og hykleriet blir mest påtrengende?

Man kritiserer Russland for manglende ytringsfrihet samtidig som ytringer fra Russland ikke er velkomne.

Det er mye vi kan være uenige med Jevsejeva i, men jeg godtar at hennes stemme er autentisk for russiske følelser, at det hun skriver, er synspunkter og ikke propaganda, og at hun er et menneske og ikke et troll.

Jevsejevas ord om dobbeltmoral er en reaksjon mot USAs brutale kriger i Midtøsten. Russland har også ført kriger, men før 2022 i mindre format. Nå er det som om brikkene faller på plass.

Russland er i den rollen vi alltid har sett dem i: som et tyranni og en pariastat. Politikere som siden murens fall har lagt til rette for samarbeid med Russland, blir beskyldt for naivitet.

Munchmuseet bryter samarbeid med russiske kunstnere.

På universitetet i Bologna ble et kurs om den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij fjernet fra læreplanen.

Likevel spør jeg: Er problemet vel så mye vår egen manglende fantasi? Har vi noensinne vært i stand til å se Russland som noe annet enn «ondskapens imperium»?

Det er ikke for tidlig å tenke på hva slags verden vi ønsker oss etter krigen. En dag skal vi vende tilbake til diplomatiet, og da vil Norge trenge norsktalende norgesvenner på den andre siden av bordet.