Jeg er bekymret for kjedenes inntog på Sagene

Camille Tan Sagene-beboer og arkitekt

I dag 18:30

Gründerselskapet Askeladden & Co vokser i rekordfart. Snart skal de også etablere seg i Arendalsgata 12 på Sagene. En bydel kjent for sine nisjebutikker og aktive handlegater. Blant annet overtar tannhelseklinikken Blid lokalene til Sagene Helseterapi. Mens massasjekjeden Squeeze overtar de tidligere lokalene til Sagene Velværesenter.

Store kjeder med lukkede fasader og aggressiv markedsføring pirrer ikke nysgjerrigheten.

Den type «kjedifisering» går utover det mangfoldet som kjennetegner nabolaget.

Vi trenger en debatt rundt mektige aktører og hvordan gårdeiere forvalter næringslokaler.

Skaper samhold

Gatene som omkranser Sagene kirke har unike identiteter. Det er det store utvalget av butikker, kafeer og restauranter som skaper levende og varierte nabolag.

Det er variasjonen i inngangspartier som definerer områdets unike identitet. Blikk som utveksles gjennom butikkvinduene, samhandling med det tilfeldige, og varer som pryder gatelivet.

Jeg mener dette er butikker som bidrar til å skape samhold og fellesskapsfølelse blant beboerne og forbipasserende.

Camille Ten er Sagene-beboer og arkitekt.

Lukkede fasader og aggressiv markedsføring

Det er her du kommer inn, kjære gårdeier. Du har valgt å erstatte tre næringslokaler med handel med tre tjenestebedrifter fra Askeladden & Co. På samme sted, vegg i vegg.

Dette er kjeder med lukkede fasader og aggressiv markedsføring som dekker over store vinduer. Det pirrer ikke akkurat nysgjerrigheten.

Tjenester som tannlege, massasjestudio eller drop-in-lege er hverken opplevelsesrike, innbydende eller inkluderende på gateplan.

For meg virker det ikke som om du har gjort noe annet enn å tilby tjenester som allerede eksisterer.

Speiler forbrukernes behov

Askeladden & Co har kanskje lykkes i å drifte tjenestene sine i bysentre med attraktive omgivelser. Utleiere er optimistiske overfor omdreiningen fra handel til tjenester. Men det må være en sunn balanse mellom selvstendige, lokale bedrifter og store kjeder.

Tilgjengelighet og effektivitet er ikke nødvendigvis alt en forbruker trenger.

Det er viktig å huske at mye av det lokale næringslivet vi ser på Sagene, speiler forbrukernes behov.

Som beboer på Sagene er jeg en forkjemper for at lokal identitet settes på dagsordenen. Jeg er bekymret for «kjedifiseringen» som inntar både Grünerløkka og min egen bydel.

Vi har alle et samfunnsansvar for å skape gode byrom, men det er gårdeierne som har den største påvirkningskraften.

