Brett, skyll og stapp. Vi begynner å bli «rutta» og miljøbevisste når det gjelder kildesortering. Men hvordan skal vi sorteres når vi dør?

Forandring fryder. Eller? Vi lever i Norge. Landet som er et av de beste å bo i. Landet som andre ønsker å vokse opp i. Landet der Maslows behovspyramide har en solid grunnmur hos de fleste. Hva gjør vi når det mest grunnleggende er på stell? Vi forandrer. Vi nordmenn elsker å endre ting til det «bedre».

Mens våre foreldre blir påvirket av program som «Tid for hjem» og «Sinnasnekker ́n», blir den yngre garde påvirket av blogger og sosiale medier.

Hva slags oppussing er vi opptatt av? Oppussing av oss selv. Og det begynner å bli «normalt».

Hvem vil barna dine ligne på?

Normalt. Æsj. Jeg kjenner aggresjonen eskalerer i en dypere sinnarynke enn Grand Canyon, hva gjør jeg med det? Godtar det. Den er verdt det og skal absolutt ikke fikses med «ei litta» dose Botox.

Om du velger kosmetisk kirurgi eller innsprøytninger, tror du dine fremtidige barn kommer til å ligne på den nye versjonen? Hva skal du si til dem? «Hei, mamma? Jeg ligner jo på deg på de bildene mormor har av deg, men ikke på hvordan du ser ut nå!»

Hva skal du svare? «Ja, kjære datteren min. Jeg var ikke så fornøyd med hvordan jeg så ut, så jeg opererte meg og sprøytet inn litt. Men du er helt nydelig altså.»

Tror du virkelig ikke at barna kommer til å lure? Eller tror du virkelig at de kommer til å ligne på den opererte versjonen av deg?

Bloggere er ikke alene om å ha komplekser

Da jeg vokste opp var blant annet jentene i Spice Girls noen vi så opp til. Ikke de sunneste, men det resulterte bare i en skrekkelig klesstil og ganske «ræva» dansebevegelser. Lite drastiske konsekvenser. I dagens samfunn kan man ikke utelate at bloggerne er forbildene til mange. Man vil gjøre som dem, se ut som dem, bli dem.

Hvem bør få skyllebøtten? Personlig mener jeg at mange av toppbloggerne i Norge må stå i det og tåle stemplet som medskyldige i denne økende trenden. Vi trenger ikke flere innlegg der de utdyper sine kosmetiske inngrep med en tilleggskommentar om at det ikke er en oppfordring, men at personen selv har hatt komplekser i mange år.

Som om vi andre ikke har komplekser. Vi streber alle etter et uoppnåelig ideal.

Vi trenger «bullshitfilter»

Det eneste som bør sprøytes inn er riktige holdninger. Holdninger som sier at det er bedre å bli elsket som person enn «likes» på Instagram. Gleden over å ha en frisk kropp, ikke gleden over å bruke konfirmasjonspenger på silikon. Du er bra nok. Og bra nok, det er fader meg bra nok.

Vi har entret en levende labyrint som stenger alle utganger. Vi trenger et redskap. Et «bullshitfilter». Et redskap som sager seg gjennom disse ugjennomtrengelig høye hekker som bloggerne gjennomsyrer hverdagen til sårbare tenåringer med.

Vil vi virkelig at kosmetisk kirurgi og innsprøytninger skal bli normalen?

