Det finnes gråsoner i utenrikspolitikken, utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Om Norge bør støtte Canadas kritikk av Saudi-Arabia er ikke blant dem.

Oppsiktsvekkende

Norske myndigheter har lenge vært blant de fremste til å støtte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. Det er derfor svært oppsiktsvekkende om utenriksministeren ikke støtter Canadas kritikk av Saudi-Arabia, slik det kommer frem i Aftenpostens intervju med statsråden 8. august.

Canada har våget å kritisere Saudi-Arabias fengsling av 18 kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og bedt om umiddelbar løslatelse av dem som fortsatt er fengslet. Kongedømmet har svart med å kaste den canadiske ambassadøren ut på dagen og fryse handelsforbindelser.

Har valgt å være stille

– Kvinners rettigheter er menneskerettigheter, insisterer den canadiske utenriksministeren, Chrystia Freeland, som sier at Canada opprettholder sin kritikk uansett Saudi-Arabias reaksjoner. Den norske utenriksministeren har så langt valgt å være stille. Til Aftenposten sier statsråden at hun avventer mer informasjon.

Saudi-Arabias kronprins var denne våren i USA og Europa for å selge seg inn som en reformvennlig leder i håp om å sikre investeringer og avtaler om kjøp av militært utstyr.

En del av sjarmoffensiven har vært å tillate kvinner å kjøre bil. Samtidig har kronprinsen brutalt strammet grepet hjemme og slått ned på nettopp de kvinnelige aktivistene som har kjempet for at kvinner skal få lov til å kjøre.

Står det om plassen i FNs sikkerhetsråd?

Er utenriksministerens mer fintfølende linje et uttrykk for at Norge nå driver kampanje for å komme inn i FNs sikkerhetsråd? Hvis ikke Norge kan ta tydelig stilling i denne saken som handler om grunnleggende menneskerettigheter, mener Raftostiftelsen at vi ikke har noen merverdi i Sikkerhetsrådet.

Raftostiftelsen håper og forventer at statsråden vil lande på å støtte Canadas kritikk i denne saken. Alt annet vil være svært oppsiktsvekkende.

