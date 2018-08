For å gjøre det helt klart fra starten: Jeg er ikke motstander av sykler. Sykkelen er et fantastisk fremkomstmiddel. Men med den utviklingen vi nå ser i Oslos gater, er den blitt det fremkomstmiddelet som forårsaker størst irritasjon og sinne blant byens beboere.

Hvorfor er det blitt slik?

Fritt frem – og farlig

Byrådets politikere går iherdig inn for å gjøre Oslo bilfritt. Bilen skal bort, ut fra byens gater og byrom. Helst skal alt innenfor ring 3 være bilfritt.

Men sykler skal de ha. Alt skal foregå på sykkel. Lastesykler, elsykler, bysykler, tursykler – variasjonene er mange. Men hva er i ferd med å skje i byens gater?

Syklister har nå fått fri tilgang til å sykle hvor de vil, hvordan de vil. Enveiskjørte gater, rødt lys, fortau ... det spiller ingen rolle. Er du på sykkel, er det fritt frem. Dette skaper daglig mange farlige situasjoner for de gående.

Tidligere var det slik at når du var på sykkelen, var du å regne som kjørende. Nå er det ikke slik lenger.

Tunge elsykler i stor fart

Fotgjengere kan ikke bare se i én retning når de skal krysse en enveiskjørt gate lenger, for det kommer syklister i full fart mot kjøreretningen. Har du grønt lys i et fotgjengerfelt, må du likevel se deg godt om, for plutselig kommer det en syklist i full fart på rødt i kjøreretningen.

Har du noen gang blitt påkjørt av en eltransportsykkel?

Det har aldri vært så farlig å bevege seg i byens gater til fots som nå. Og det som gjør det enda farligere, er elsyklene som kommer i stor fart og i tillegg er større og tyngre enn en vanlig tur/bysykkel. Har du noen gang blitt påkjørt av en eltransportsykkel? Det er som å bli påkjørt av en bil! Hvor er reglementet dagens syklister skal forholde seg til?

Påby bruk av sykkelfeltene

Alle sykkelfeltene – som er laget, som er under utarbeidelse og som det brukes enorme pengesummer på ... syklistene sykler fremdeles på fortauet rett ved siden av, og ikke i sykkelfeltet. Det burde bøtelegges. Er det et sykkelfelt, bør det være påbudt at syklistene sykler der.

Over alt i bybildet, hvor skiltjungelen nå har vokst seg stor, ser vi skiltene «Unntatt sykkel» Byrådet har med dette gitt syklistene carte blanche når det gjelder hvor de kan bevege seg. Men med dette er det ikke sagt at syklistene har carte blanche når det gjelder hvordan de skal oppføre seg i trafikken.

Jeg etterlyser en holdningskampanje og gjerne en form for «førerkort» for elsykler og elsparkesykler som vil gjøre førerne av tohjulingene mer oppmerksomme på hvordan de skal bevege seg og oppføre seg i bybildet.