Mediene har et medansvar for ikke å spre løgn og hat | Hilde Holsten

Knut Olav Åmås skriver i en kronikk i Aftenposten 31. juli at vi må bekjempe hat og trusler uten å lukke samfunnsdebatten. «Å publisere er ikke å legitimere noe, som en del hevder», sier Åmås. Det er jeg enig i. Men å gjengi og publisere usannheter, bevisste fordreininger av fakta og ekstreme holdninger i en redaksjonell avis er heller ikke uproblematisk.

George Lakoff, professor i lingvistikk ved University of California, Berkeley, har deltatt i den offentlige debatten i USA om hvordan mediene bør møte Trumps mange ytringer i offentligheten og på sosiale medier. Han advarer mot å bidra til spredning av løgn og ekstreme påstander.

Mediene bidrar til å spre usannheter

Journalister er trent til å repetere og sitere hva offentlig personer sier. Men når offentlige personer lyver, misleder eller forsøker å omdefinere en hendelse på en feilaktig måte og mediene gir utsagnene utstillingsplass, hjelper de i realiteten avsenderen med å spre sitt uriktige budskap, hevder Lakoff.

Lakoff har skrevet boken Don't think of an elephant hvor poenget er at det nettopp er en elefant du tenker på når du hører tittelen.

Ordvalg skaper bilder

Hvis vi gjentar ordene Sandberg og spion mange nok ganger, er det sannsynlig at hver gang vi tenker på Sandberg, tenker vi på en spion. Uavhengig av om det er riktig eller ikke.

Hvilke bilder ordvalg skaper, vet også tidligere kommunikasjonsrådgiver Sylvi Listhaug. Når Listhaug forsøker å fremstille det som at byrådet kaster ut eldre for å få inn romfolk, vet hun godt at det ikke er riktig. Men det er ikke så viktig, for hvis hun sier det en del ganger og mediene kappes om å lage overskrifter og sitere henne på det samme, vil mange lage en kobling i hodet som antagelig blir værende.

Sjekk utsagn mot fakta

Ulikt dem som påstår at alt politikere sier er nyhetsverdig og derfor bør gjengis i sin helhet, foreslår Lakoff at mediene før de skriver artikkelen heller skaffer seg et så godt oversiktsbilde som mulig av situasjonen, gjengir politikere på det de har sagt, for så å sjekke det opp mot fakta. Hva skjedde egentlig?

Unngå å putte løgner i overskrifter i artikler eller i sosiale medier og tweets. Unngå å bidra til å manifestere et feilaktig inntrykk i lesernes bevissthet.

Avisenes rolle

Kan avisenes ønske om klikk, delinger og kommentarer i sosiale medier for å få maks lesetall være et hinder for den gode offentlige debatten Åmås etterlyser?

Åmås gjør det lett for seg selv når han legger ansvaret på politikere: «Først og fremst må politikerne finne løsninger på de reelle problemene, og diskutere dem på måter som vanlige borgere føler treffer», hevder han. Det er vanskelig å være uenig i det, selv om det sikkert er lettere sagt enn gjort.

Som leder av Fritt Ord synes jeg også han kunne kostet på seg noen anbefalinger til hvordan norske medier skal møte ekstreme ytringer i fremtiden.

Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Propaganda bør derfor ikke gjengis av mediene i overskrifter og sosiale medier, men derimot undersøkes og eventuelt imøtegås.

