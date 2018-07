Nylig åpnet Sveriges statsminister Stefan Löfven for å utrede et forbud mot rasistiske organisasjoner, deriblant nazistiske bevegelser. Dette etter at den svenske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte på Almedalsveckan, svensk politikks største arena.

Privat

Selv om et forbud kan virke ekstremt, er det verdt å se på som et realistisk alternativ.

Ta trusselen på alvor

Den nordiske motstandsbevegelsen har prøvd å bli med på Arendalsuka, norsk politikks svar på Almedalensveckan, men foreløpig med mindre hell enn bevegelsens svenske gren.

Det mangler ikke på meningsmotstandere i noen av landene, men mange mener ytringsfriheten gir nazistene rett til å si sin mening.

Det er i beste fall en misforståelse av begrepet. Å forby nazibevegelser er ikke et angrep på ytringsfriheten. Det er å håndheve eksisterende norske lover.

Det er trolig det minst radikale vedtaket en stat kan gjøre. Det er ikke å forby politiske meningsmotstandere, men ikke å akseptere at norske verdier krenkes.

Å forby nazibevegelser er ikke å akseptere forskjellsbehandling av mennesker. Å forby nazibevegelser er ikke å akseptere vold og trusler i et moderne demokrati. Å forby nazisme er å ta trusselen de utgjør på alvor.

Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÅN / NTB Scanpix

Det eneste som skurrer med et norsk naziforbud er at det ikke ble vedtatt i 1945, da nazismens sanne ansikt var blitt kjent for alle. Selv om et forbud er et viktig symbolvedtak, er det nok å håndheve eksisterende norske lover for å stoppe nazibevegelser.

Følger ikke spillereglene

Nazismen er uforenlig med et demokratisk og åpent samfunn. Grunnlovens paragraf 98 sier ordrett at alle er like for loven og at intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Denne ene paragrafen er nok til å forby alle nazistgrupper med en ideologi tuftet på forskjellsbehandling av mennesker. Nazismen representerer verdier som er uforenlige med et moderne demokrati.

Ytringsfriheten omfatter ikke nazister, ettersom de ikke respekterer demokratiske spilleregler.

Enten det er snakk om forbud eller håndheving av eksisterende lover, er ikke dette et partipolitisk spørsmål. Det handler om å stanse ekstremister.