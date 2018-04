Kort sagt, tirsdag 3. april

Ruters gjerninger

Ser at det kan virke snodig, svarer direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Jernbanetilsynet. Dette på Aftenpostens spørsmål om hvorfor det kreves planfritt kryss på Jomfrubråten stasjon før holdeplassen kan gjenåpnes. En stasjon som frekventeres av noen få hundre passasjerer, mens trikkene går tett og «planløst» i sentrum, i Oslos mest fotgjengertette områder.

At Jomfrubråten inntil nylig var i bruk med vanlig planovergang uten problemer av noe slag, er uinteressant for Jernbanetilsynet. For, ettersom stasjonen har vært nedlagt i en periode, blir Jomfrubråten å anse som en ny stasjon, tilføyer direktøren.

På Aftenpostens spørsmål om det ikke er mulig å fravike regelverket, svarer han at det kan gjøres unntak fra regelen. Hvis man får en anmodning fra Ruter. Men en slik anmodning har man da, av grunner som denne etaten alene måtte kjenne, ikke mottatt.

Ruter ville som kjent nedlegge stasjonen i april 2016, etter at den – i likhet med flere andre av linjens stasjoner – hadde vært stengt grunnet oppgradering. Før byrådet hadde rukket å omgjøre vedtaket, var stasjonen fullstendig destruert, her var man for en gangs skyld raskt ute!

Nå fant etaten ut at det ville koste 22 millioner å gjenopprette Jomfrubråten som stasjon. Ett år senere er prisen steget til 37–38 millioner. 12 måneder etter at byrådet vedtok å beholde stasjonen, må Ruter nå følge opp og søke om fritak fra regelen om flere plan.

Fleksikortet

Samtidig har representanter for Oslo Ap foreslått å gjeninnføre fleksikortet. Men hvorfor i all verden ble denne praktiske betalingsordningen i sin tid erstattet med avlesningsskjermer?

Plutselig måtte en familie på seks ha seks kort, og det var heller ikke lenger mulig å sjekke når brukstiden var over. Automatene fungerte heller ikke som tiltenkt. De ville ikke blunke – og reisen ble svært ofte gratis.

Men hvorfor gikk så Ruter i sin tid bort fra det på alle måter praktiske fleksikortet? Var det rett og slett å forandre for forandringens skyld?

Vær så snill – la oss få både Jomfrubråten stasjon og fleksikortene tilbake!

Stein Kagge, pensjonist og forhenværende lokalpolitiker

«Høyreradikal» er en hedersbetegnelse

Den 21. mars hadde Aftenposten.no en artikkel der de omtalte den nye generasjonen norske høyreradikale. Vi omtales som unge og intellektuelle, og dette er svært hyggelig. Det er også en gledelig forbedring å bli omtalt som «radikal» i motsetning til tidligere merkelapper som «nazi» og «ekstrem».

Jeg anser «høyreradikal» som en hedersbetegnelse. I dagens politiske klima er «radikal» det motsatte av «politisk korrekt». Vi bruker ofte provokasjon som virkemiddel. Og det er forståelig at provokasjoner kan oppleves som radikale.

Verden er snudd på hodet når tradisjonelle verdier blir omtalt som «radikale». Vårt verdenssyn er egentlig ikke radikalt. Men det naturlige blir «radikalt» sett opp imot dagens politiske og sosiale standard. Det er faktisk dagens venstreliberale norm som er radikal, sett i en historisk sammenheng.

Seriøs bekymring

Fremveksten av den nye «høyrebevegelsen» bygger på en seriøs og legitim bekymring hos folk flest som må tas på alvor. Radikal endring i demografi og samfunnet over en kort tidsperiode, via blant annet innvandring, gjør at flere og flere opplever at de blir fortrengt i eget hjemland.

Selv om ikke alle greier å formulere seg like elegant som folkene i Akersgata, gjør ikke det bekymringene deres mindre legitime. Det gjør faktisk disse bekymringene mer reelle fordi «vanlige» folk lever tettere på virkeligheten enn «skravleklassen» som eksisterer i sin egen politisk korrekte boble.

Virkelighetsfjernt

Politisk korrekthet føles virkelighetsfjernt for folk flest. Og veldig mange er lei av å bli snakket ned til av en «skravleklasse» som man ikke identifiserer seg med. Jeg er mer enn villig til å være «radikal» for å ta et oppgjør med fremmedgjøringen som pågår i samfunnet. Dette er nødvendig slik at vi som en nasjon kan finne en konsensus som skal bære oss fremover.

Bjørn Christian Rødal, statsviter, gründer og nestleder i Alliansen

Palliativ omsorg – er vi trygge?

Tirsdag 27. mars hadde Aftenposten en artikkel om palliativ avdeling på Kreftsenteret, Ullevål sykehus.

En god artikkel om et viktig og vanskelig område etterlot for meg et urovekkende spørsmål. Sykepleier Kristin Granseth ble sitert slik:

«Det verste er å stå og se på lidelse og ikke få gjort noe med det. Vi kan ikke gi ubegrenset med smertebehandling. For høye doser gir pustestopp, og pasienten må jo puste. Vi står og passer på, men innimellom er det ikke nok til å dempe smertene.»

En palliativ avdeling har vel plikt å gi tilstrekkelig smertelindring selv om pasienten skulle dø av det? Pasientene har ingen utsikter til å bli friske og er der nettopp for å dø med minst mulig lidelse.

Sykepleierens uttalelse gjør meg usikker på om denne palliative avdelingen er seg sin hovedoppgave bevisst. Er det slik at frykt for å bli anklaget for aktiv dødshjelp gjør at sterkt lidende pasienter ikke får dø i fred, men i smerte?

Av hensyn til pasienter og pårørende er en avklaring påkrevd.

Rune Bård Hansen, lagdommer, Tønsberg