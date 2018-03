Det gjør vondt å tenke på dem som opplever å være gutter og som leser kronikken fra Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS), som skriver at unge «blir jaktet på av behandlingsivrige sexologer og tilbudt hormonbehandling».

Den vitner mer om et desperat forsøk på å verne om et behandlingsmonopol enn å møte pasienter med forståelse og respekt. At vi ikke vet så mye på feltet, utelukker ikke å anerkjenne og validere den kjønnsidentiteten disse unge har, om det så er midlertidig eller varig.

Privat

Det er vanskelig å være uenig i behovet for utredning og forsiktighet i komplekse saker. Vi ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet jobber med en del unge med flere psykiske diagnoser, lav fungering og vanskelig omsorgssituasjon. I motsetning til NBTS definerer vi oss ikke bort fra disse pasientene.

Alternative løsninger

Vår oppfatning er at de også vil kunne ha nytte av kjønnsbekreftende behandling med mål om redusert lidelse på grunn av uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn og økt livskvalitet. Det å være bekreftende innebærer å støtte unge i kjønnsidentitetsutforskningen og holde opp alternative løsninger på denne uoverensstemmelsen - ikke alltid hormoner.

Komplekse saker krever komplekse løsninger. Er det ikke ironisk at en høyspesialisert tjeneste ikke vil utrede når det blir for komplisert?

Henvisninger avslås med begrunnelse om at pasienten må fungere bedre og ha det bedre psykisk først. Dette vil jeg karakterisere som å sette vogna foran hesten og tro det skal gå fremover.

I kø for diagnose

I London tilbys også unge med en rekke psykososiale og psykiatriske vansker behandling, og det uten klar evidens for et godt resultat. Kanskje NBTS kan klatre ned fra pidestallen og lære av andre?

Det er ikke slik at sexologer står i kø for å gi hormoner til unge. Faktum er at mange står i kø for å få den rette diagnosen på NBTS.

Utredningstiden er satt til minst ett år, men kan gjøres på mye kortere tid. Med hvilket evidensgrunnlag er det NBTS bruker ett år på utredning?

Det er ikke så rart at unge står i kø hos kjønnsbekreftende sexologer når NBTS har ettårige utredninger, og samtidig går ut med denne typen karakteristikker av ungdommer med kjønnsdysfori.