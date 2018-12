Marte Michelet har utgitt en bok hvis konklusjon – jødene hadde ikke hele Norge i ryggen under krigen – tydelig viser behovet for mer kunnskap.

Hun har fått kritikk for tolkingen av noen kilder. Men en kildegransker støter også på andre problemer: Hvor skal en lete for å danne seg et så helhetlig bilde som mulig? I omtalen av eksilregjeringen i London finnes eksempler på at letingen ble avsluttet for tidlig.

Et poeng hos Michelet er at regjeringen var likegyldig, passiv og tidvis antijødisk. Da de norske jødene ble deportert visste regjeringen at jøder ble systematisk utryddet i Europa, men de handlet ikke, hverken i for- eller etterkant. Grelle eksempler belegger konklusjonen. Referater fra regjeringskonferansene motsier ikke påstanden. Men dersom vi leter videre, blir bildet mer nyansert.

Kontakten med Internasjonale Røde Kors

Fire dager etter deportasjonene sendte regjeringen et telegram til legasjonen i Bern. Det viser at den var dypt opprørt over at et betydelig antall jøder, storparten norske statsborgere og i strid med nasjonal lov, nylig var deportert til Tyskland for videreforsendelse til Polen. Det ble poengtert at blant de «rammede uskyldige», var barn og kvinner.

Regjeringen ba legasjonen kontakte det internasjonale Røde Kors (ICRC) for at organisasjonen skulle bruke sin innflytelse til å stanse jødene før de forlot Tyskland, og dermed unngå den «horrible destin [sic.] i Polen der venter dem».

Dermed ser det ut til at regjeringen overlot oppfølgingsansvaret til legasjonen, som samme høst hadde uttrykt sterk bekymring for europeiske jøders situasjon. De handlet raskt og kontaktet ICRC samme dag.

ICRC var et naturlig valg. Den hadde nettopp lyktes med å forhandle seg frem til at norske tysklandsfanger skulle få hjelpepakker. Den hadde et greit samarbeid med tyske Røde Kors, og var slik nær maktens sentrum for forhandlinger.

Det regjeringen ikke visste, var at ICRC bevisst ikke engasjerte seg i spørsmålet om Europas jøder. Tvert imot inneholder organisasjonens korrespondanse med myndighetene standardfraser om at de skulle gjøre hva de kunne. Regjeringen presset på, og i begynnelsen av januar 1943 skrev de at de garanterte for norsk-jødiske statsborgere. Senere forsøkte den å sende hjelpepakker også til jøder via ICRC.

Fragmentert kunnskap

Deportasjonene av norske jøder fant sted da kunnskapen om tilintetgjørelsen av Europas jøder var i ferd med å bli kjent. Men korrespondansen antyder at selv om man visste om Polen og gasskamre, var kunnskapen fragmentert.

Blant annet trodde regjeringen, da storparten av Donau-transporten faktisk var drept, at de var i Tyskland og kunne stoppes der. Disse var aldri i landet. Videre ønsket den å sende pakker på et tidspunkt hvor flertallet av alle deporterte var myrdet.

Det er ingenting i disse kildene som viser at sluttdestinasjonen, Auschwitz, var kjent for regjeringen. Dermed var det vanskelig å lokalisere norske jøder i de mange leirene i Polen. Kunnskapen om at tid var av avgjørende betydning for å hjelpe, fantes altså heller ikke.

