Det som monner mest for å redusere bilbruken, er at folk reiser kollektiv med tog, buss, trikk og bane. Samtidig må vi akseptere at hverdagen byr på noen situasjoner hvor vi trenger bil.

Dersom vi aksepterer at bilen noen ganger trengs, blir spørsmålet hvordan vi kan utnytte bilene smartere og koble bilen sammen med kollektivtrafikken.

Da må vi bort fra at hver og en av oss eier vår egen bil og over til bildeling med utslippsfrie biler.

Miljøgevinsten

Hvorfor er bildeling bedre enn privatbil?

For det første fjerner vi unødvendig bilbruk.

De av oss som eier egen bil har lav terskel for å bruke den, også i situasjoner der det ville fungert bra å reise med tog, buss eller bane. Folk som ikke har privatbil, men baserer seg på bildeling, har en annen innstilling. Erfaringen fra byer som Vancouver og København er at de som bruker delebiler, også reiser mer kollektivt. Hvis mange nok deler bil, går derfor bilbruken ned og køene blir kortere.

For det andre trenger vi færre biler når vi deler.

I en artikkel på hjemmesidene til Transportøkonomisk Institutt angis det at en delebil kan erstatte ti privatbiler. Da blir bilparken mindre og vi frigjør betydelig parkeringsareal. Samtidig sparer vi miljøet når det produseres færre biler. Ekstra stor blir miljøgevinsten når delebilene er elektriske.

Overgang til selvkjørende biler

Når vi bruker delebiler, forbereder vi oss samtidig på overgangen til fremtidens selvkjørende biler.

For å ha nytte av selvkjørende biler, må selvkjørende biler deles ellers vil de føre til mer og ikke mindre bilbruk.

Derfor handler innføring av bildeling også om å fase inn fremtidens transportsystem. Blir vi vant til bildeling, kan Oslo bli ledende på smart bruk av selvkjørende biler.

Heldigvis går trenden i riktig retning. Aftenposten skriver 2. april at stadig færre nordmenn eier sin egen bil, og at bilen endrer seg fra «statusting» til «bruksting». Derfor har vi et mulighetsvindu nå.

Når bilen mister status, bør vi hjelpe trendsetterne ved å gjøre det lett å bruke utslippsfrie delebiler.

Legge til rett for gode løsninger

Allerede finnes det gode løsninger som Bilkollektivet, Samme Vei og Nabobil. Men det trengs flere løsninger for å dekke alle behov. Vi må gjøre bildeling attraktivt. Bilen må være lett å få tak i og lett å få satt fra seg. I NSB-konsernet jobber vi for å legge til et nytt supplerende tilbud, nemlig elektriske bybiler i Oslo. Vi bygger på en løsning som er utprøvd i København. Brukeren ser i en app hvor det er en ledig bil, låser opp bilen med appen, og setter bilen fra seg hvor som helst innenfor sonen.

Målet er å få folk til å reise miljøvennlig. Bildeling trengs hvis vi skal bekjempe privatbilen og fortjene den grønne ledertrøya.