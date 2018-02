Ja, kvinner tenner på mektige menn | Paul Moxnes

I en Uviten-artikkel spør redaktør i forskning.no Nina Kristiansen hvilke menn kvinner egentlig vil ha. Er menn med makt og status virkelig de mest attraktive? Det er de. I min bok Fasettmennesket (2016) viser jeg at makt (status og dominans) tradisjonelt er en svært kjønnsbundet faktor.

Det er lett å se at i organisasjoner der makten er samlet, der er det først og fremst menn. Store menn liker makt. Berømte menn har skrevet at de ikke ville ha unnvært noen av de prøvelsene de måtte gjennom for å oppnå følelsen av makt.

Maktens erotiske side

For menn har makt en erotisk side. Mektige menn blir potente av å oppleve at de har makt. Og vi vet, som lege Pål Gulbransens så åpent vitner om i sin kronikk i Aftenposten, at menns makt er et erotikum for mange kvinner. Vakre kvinner kan bli forelsket i mindre pene menn bare de er mektige.

Liv Ullmann fortalte i en av sine bøker at Henry Kissinger under en gallamiddag fortalte henne at draget på damer fikk han først da han ble utenriksminister.

I de fleste populære historier er det tvert imot kvinners avmektighet som tenner mannen.

Denne historien passer godt inn i vår tids evolusjonspsykologiske teorier om maktens grunnlag, nemlig at makt henger sammen med ønsket om reproduksjon. Denne sammenhengen sporer våre dagers evolusjonspsykologer tilbake til den sterkeste gorillahannen, alfaen som fikk alle damene fordi han med sin overlegne styrke kunne tilby dem og avkommet bedre beskyttelse, mer mat og større territorium.

Menn tenner ikke på mektige kvinner

Gjennom allianse med en mektig mann fikk damene selv innflytelse. Moderne menn blir, ifølge de samme observasjoner, ikke tent på mektige kvinner. Mektige kvinner er ikke erotiske mål for menn slik mektige menn er det for kvinner.

I de fleste populære historier er det tvert imot kvinners avmektighet som tenner mannen. Ikke den dominerende husfruen, men heller stuepiken er det mannen får seksuell tenning på, gjerne mens hun ligger på alle fire og skurer kjøkkengulvet. Slik sett er altså makt knyttet til helt ulike psykobiologiske funksjoner hos kvinner og menn.

