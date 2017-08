I 104 år har Vålerenga drømt om eget stadion. Drømmen går endelig i oppfyllelse | Åge P. Christiansen og Tom E. Krøning

Kun få brikker skal på plass før vi åpner vårt nye stadion i september.

Disse brikkene har ligget klare siden bystyret i Oslo vedtok opsjonsavtalen i 2014, der tomteoverføringen ble formalisert.

Andreas Slettholm anerkjenner i sin kommentar i Aftenposten 4. august at Vålerenga Fotball og hele Oslo nå får en storstue. Slettholm understreker også betydningen av at Vålerenga bidrar til å løfte en hel bydel.

Det er vi glade for at Slettholm ser.

Ingen åpen kran

Den politiske ideen med tomtegaven fra Oslo kommune var å gi Vålerenga Fotball en realistisk mulighet til å bygge sitt eget stadion ved å få en god startkapital med salg av tomter.

I tillegg til tomtegaven fra kommunen vil Vålerenga kultur- og idrettspark (VKIP) ha et langsiktig lån på 390 millioner kr.

Den siste tomten som nå skal omreguleres, ligger allerede inne i vedtaket med tomtegaven fra 2014. Således er dette ikke noe nytt politisk vedtak eller noen ny gave.

Aftenpostens kommentator ber bystyret skru igjen kranen til Vålerenga Fotball, men her har nok Slettholm misforstått en smule.

Prosjektet har gått over mange år, og vi har forståelse for at Slettholm opplever at det stadig vekk dukker opp nye «gaver» fra kommunen, men det stemmer altså ikke.

Vi snakker fortsatt om det samme vedtaket fra 2008 som ble formalisert i 2014, så den åpne kranen som Slettholm beskriver, kjenner ikke vi oss igjen i.

Del av vedtaket

Historikken er som følger: Bystyret vedtok i mai 2008 å gi Vålerenga Fotball en tomtegave for å kunne realisere sitt eget stadion. Denne tomteoverføringen ble formalisert i bystyret i september 2014.

Det har ikke skjedd noe unormalt eller ekstraordinært ut over dette, med ett unntak som vi skal beskrive nedenfor.

Fra 2008 til 2017 har alt dreid seg om å realisere tomtegaven fra kommunen og få en realistisk og levedyktig økonomi i hele anlegget.

Arbeidet med siste del av tomtegaven, som vi nå skal regulere til boliger, startet vi opp med sommeren 2016. Også denne tomten er altså en del av vedtaket fra 2014.

Unntaket er Grenseveien, som ble tatt ut av rekkefølgebestemmelsene i juni 2017.

Bakgrunnen for dette er at vi fikk ett års stoppordre fra Statens vegvesen på grunn av arbeidene i Brynstunnellen. Det ble dermed helt umulig for oss å bli ferdig med Grenseveien før innflyttingen på stadion.

Et utstrakt arbeid

I 1913 ble Vålerenga stiftet i et kassesnekkeri, og nå i 2017 får klubben endelig sitt eget stadion.

I løpet av denne perioden har Vålerenga Fotball blitt en stor barne- og ungdomsklubb med over 1000 gutter og jenter, og det drives et utstrakt arbeid med ulike samfunnsprosjekter.

Jente- og kvinnefotballen har fått sitt inntog i klubben, og i dag har vi også et lag i toppfotballen for kvinner. Klubbens J19-lag vant sin klasse i årets Norway Cup, og det tyder på kvalitet i arbeidet.

Nå ønsker vi alle velkommen til åpningen av vårt nye stadion.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: