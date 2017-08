Høyresiden må bli flinkere i klimadebatten. Vi må bruke mindre tid på å forfekte ideelle klimaløsninger. Vi må ned i gjørmen og heller diskutere løsningene som er imperfekte og gjennomførbare.

I Aftenposten 29. juli kritiserer Bjørn Stærk høyresiden for stillhet i klimadebatten og en teoretisk tilnærming til klimapolitikken. Jeg er ikke helt enig. Stærk kan jevnlig lese i Aftenposten hva høyresidens stemmer mener om klimapolitikk. Statsminister Erna Solberg, partileder i Høyre, har kalt klimautfordringen til en av vår tids største utfordringer.

Bjørn Stuedal

Ikke perfekt, men brukbart

Etter snart fire år som politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet har jeg vært tett på klimadebatten og alle dens grønne nyanser. Der venstresiden har blind tro på sentralstyring, har høyresiden i for stor grad en innfallsvinkel som passer best for lærebøkene. Her har Stærk et poeng.

Høyresiden må i større grad diskutere løsninger som ikke er perfekte, men brukbare. I teorien er det svært effektivt å benytte nøytrale økonomiske virkemidler som CO2-avgift og klimakvoter for å redusere utslipp. Jeg er selv økonom og fryder vettet av meg over tanken på samfunnsøkonomisk effektivitet. Klimapolitikken gjennomføres imidlertid ikke i et vakuum. Den formes der økonomiske tyngdelover møter politisk virkelighet.

Avgift på hugst?

Skogbevaring er et konkret eksempel. Verdens skoger binder CO2 og kan bidra med 25–30 prosent av klimaløsningen verden trenger de neste 15 årene. Det hadde vært perfekt om skoglandene kunne blitt enige om en avgift på hugst eller selge hugstkvoter slik at vi bevarte den optimale mengden skog.

Problemet er at dette aldri vil skje. Derfor må vi «ned i gjørmen». Regjeringens klima og skogsatsing har som utgangspunkt at verden ikke er perfekt. Dersom partnerlandene våre bevarer skog, får de utbetalt penger. Resultatene må dokumenteres. I tillegg har vi opprettet et fond for å utløse kommersielle investeringer i avskogingsfritt landbruk i tropiske land. Denne type fond er mer effektivt enn å vente på at lokale myndigheter skal lage den perfekte regulering eller perfekte lokale støtteordning. Fondet er en klassisk imperfekt løsning, som inkluderer næringslivet og sikrer lokalbefolkningen arbeid og inntekt. God, blå klimapolitikk.

