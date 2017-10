Aftenposten skriver på lederplass 15. oktober at KS har tatt til orde for å motta flere kvoteflyktninger som et «sysselsettingstiltak» for kommunene, og at KS kun har et økonomisk perspektiv på saken. Det gir et feil bilde.

KS har uttalt at norske kommuner både har kompetanse og kapasitet til å ta imot flere flyktninger i en situasjon der antall mennesker på flukt fortsatt er enormt. Det er noe annet. Mennesker på flukt preger fortsatt den globale situasjonen, og det er lite som tilsier at behovet for å trygge enkeltmennesker vil opphøre. Myndighetene har iverksatt tiltak som begrenser asylsøkertilstrømmingen. Norge er nå et av landene som opplever den største prosentvise nedgangen i antallet asylsøkere i Europa.

Vi må også opprettholde tjenestene

Norske kommuner har bygget opp et omfattende og kompetent apparat for å kunne ta imot, bosette og integrere mennesker med fluktbakgrunn. Når tilstrømmingen reduseres kraftig, og kommunene blir tvunget til å bygge ned mottaksapparatet, skjer to ting:

Det blir praktisk talt umulig å opprettholde de gode tjenestene som er bygget opp.

Det blir dramatisk dersom situasjonen endrer seg og behovet for beredskap igjen melder seg. Det kan skje.

Norge er også anmodet av EU til å øke antall overføringsflyktninger. Det er i tillegg gode grunner til å tro at større forutsigbarhet og stabilitet i tjenestebehovet vil kunne gi et bedre tilbud til flyktningene, ikke bare når det gjelder bosetting, men også når det gjelder muligheten for å bli integrert i det norske samfunnet.

Å redusere den jevne tilstrømmingen av flyktninger til kommunene, vil kunne påvirke integreringsarbeidet negativt.

Etter den store flyktningkatastrofen og tilstrømningen til Europa i 2015 sa alle kommuner seg villige til å bosette flyktninger og har vist en enorm vilje og engasjement for å hjelpe folk på flukt.

Vi mener Stortinget burde lytte til landets kommuner, som ønsker å bruke et velfungerende mottaksapparat for å hjelpe mennesker på flukt.

KS’ hovedstyre har derfor vedtatt at Norge bør ta et større ansvar for overføringsflyktninger, og ber regjeringen vurdere å tilby beskyttelse til noen flere mennesker som trenger det.

