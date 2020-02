En nyfødt giraff kan gå på egne bein bare timer etter at de plopser ut av moren sin. En menneskebaby derimot, trenger 14 forskjellige stoler, senger og matter bare for å eksistere utenfor livmoren. I alle fall om vi skal tro på markedskreftene.

Og det stopper ikke ved ergonomisk korrekte steder å legge ned babyen - alle hypotetiske behov kan bli dekket om du bare kaster nok penger på det.

Det er vanskelig å kjøpe ting til noen du aldri har møtt, og som du ikke vet hva trenger. Jeg begynte derfor med å sette meg et mål om å kjøpe minst mulig.

Babyer blir jo født i do hele tiden, hvor mye forberedelse trenger man?

Tanken var at hvis jeg bare gjorde nok research, så ville jeg finne ut at man egentlig ikke trenger så mye. Jeg begynte derfor med å snakke med mennesker jeg kjenner som har barn, om hva de følte var nødvendig. Dette var en stor feil.

Det viste seg at research økte behovet, ikke minsket det. Jeg lærte og at mens enkelte ting er essensielt for babyens overlevelse, er andre ting bokstavelig talt dødsfeller.

Foreløpig har vi ikke kjøpt noe, men jeg jo ser allerede hvordan det kommer til å ende.

På Twitter: @tegnehanne