Kort sagt, fredag 7. august

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Hensettelse av elsparkesykler. Israels grense mot Jordan. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hensettelse av elsparkesykler

Det er i praksis umulig å effektivt håndheve regler om forsvarlig hensettelse av elsparkesykler mot brukerne. Det ville kreve kartlegging av bruken som neppe er akseptabel, eller politi på hvert hjørne.

Det er eierne (utleierne) av elsparkesyklene som tjener på den tilgjengelighet som ligger bl.a. i at de kan finnes hensatt/henslengt hvor som helst, og som derfor bør holdes ansvarlig.

Eierne bør derfor gjøres medansvarlig for ulovlig «parkering», slik eierne er (i tillegg til føreren) for feilparkerte biler, jf. Veitrafikkloven § 8 (h), etter fastsettelse av ny forskrift om annen ferdsel etter lovens § 1 som bl.a. bør inneholde regler om hvordan elsparkesykler kan forlates og om straffegebyr.

Det løser ikke alle problemene ved elsparkesykler, men det er en start.

Knut Boye, advokat

Israels grense mot Jordan

Pinlig av Arne Willy Dahl. Han sier 27. juli at jeg har påvist at han ikke har imøtegått mine utsagn. Da er vi altså enige om at de er riktige. Men han tar igjen feil. Palestinamandatet ble gitt til Storbritannia i vedtak i San Remo i april 1920. Hans uttrykk «folkeforbundets mandat» er meningsløst. Dets rolle var kun å stadfeste vedtaket. Det er fremdeles folkerett.

Jeg må dessverre belære ham om krigens regler. Han villeder om våpenhvile og

våpenstillstand. Han sier at våpenstillstand avslutter en krig. Det er feil. En krig avsluttes når en fiende er nedkjempet, eller ved fredsavtale. Våpenstillstand er opphør av kamphandlinger, med en tilbaketrekning fra frontlinjen. Den opphever ikke krigstilstanden.

Våpenhvile er en avbrytelse av kamphandlinger med ukjent varighet. Brudd på våpenhvile er ikke uvanlig. En våpenhvilelinje kan bli grenselinje, men da må partene traktatfeste det. Grensen mellom Nord- og Sør-Korea var et dårlig eksempel av Dahl, det er fortsatt en våpenhvilelinje.

Til sist er Dahl upresis. Grensen mellom Israel og Jordan er anerkjent og traktatfestet. Det var våpenstillstandslinje inntil 1994. Deretter har Israel igjen suvereniteten over Vestbredden, som Jordan ulovlig annekterte til 1967.

Reidar Holtet, sivilingeniør

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter