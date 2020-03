Når huset ditt brenner, sjekker ikke brannvesenet først om du har forsikringsdekning. Det samme gjelder dagens krise. | Moene og Munck

Vi har fått flere reaksjoner på forslaget vårt i Aftenposten 17. mars om en midlertidig grunnleggende inntekt til alle som del av krisehjelpen i forbindelse med koronakrisen.

Noen av reaksjonene viser at vi ikke har nådd helt frem med fordelene som forslaget vårt har.

Det er ikke en motsetning mellom forslaget og den enstemmige skissen til krisepakke som er klar fra Stortingets side. De understøtter hverandre.

Nav mangler kapasitet

Krisepakken krever at alle fordelingsmessige forhold er klare før tildelingen av støtten. Det krever at Nav må ha individuell informasjon om hvilken kategori støttemottager vi er og mange andre detaljer om hver enkelt. Derfor kan det ta lang tid å dele ut støtten på den målrettede måten som krisepakken forutsetter.

En kan umulig forvente at Nav (som er sprengt i utgangspunktet) har kapasitet til å få ut hjelpetiltakene umiddelbart.

Vårt forslag, derimot, er en slags forskuddsbetaling rett inn på konto. Den krever ikke noe ekstra byråkrati eller noen ekstra informasjon.

Meldingen som vi i disse dager får om skatteoppgjøret for i fjor, inneholder bankkontonummeret vårt. Nav kan benytte dette nummeret og sende den grunnleggende inntekten for mars måned til alle som ikke har benyttet seg av muligheten til å takke nei – fordi de ikke har behov for å redusere forskuddsinnbetalingen av skatt.

For mange vil nemlig den grunnleggende inntekten bare representere en utsettelse av forskuddsskatten. De kan derfor ønske å benytte en nei takk-knapp, som lett kan opprettes på Navs hjemmeside. For andre, mer utsatte grupper, representerer den grunnleggende inntekten en reell og etterlengtet overføring.

Kan finregne senere

Vårt forslag kan umiddelbart nå alt fra studenter med deltidsjobb som ikke dekkes av krisepakken, til frilansere og andre som kanskje må vente lenge fordi de skal ha en spesialbehandling i krisepakken.

Poenget er at Nav ikke trenger å vite noe om hvem som er hvem før den grunnleggende inntekten utbetales. Vårt forslag innebærer derfor en mulighet til enkelt å skaffe utsatte grupper økt likviditet i en vanskelig tid, særlig de som har mistet all inntekt.

I skatteoppgjøret for 2020 (som kommer neste år) kan en så finregne på alt og på vanlig måte se hvem som alt i alt har betalt for lite forskuddsskatt, og hvem som har betalt for mye – når vi da tar hensyn til de nye støttereglene som blant annet Stortingets krisepakke innebærer.

Når huset ditt brenner, sjekker ikke brannvesenet om du har forsikringsdekning eller ikke. Det problemet løses etter at brannen er slukket. Det samme gjelder dagens krise.