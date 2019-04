Debatten rundt IS-krigerne raser. Dessverre er det svært mange bidrag i denne debatten som er av heller dårlig kvalitet. Mest bekymringsfullt er det imidlertid at flere ser ut til fullstendig å miste perspektivene når følelsene tar overhånd.

Hjerteskjærende og trist

Det er svært lett å ha sympati med uskyldige barn som har havnet i en vanskelig situasjon. Det er hjerteskjærende og trist at enkelte foreldre velger å utsette sine barn for slike grusomheter.

Jeg for min del har medfølelse for alle barn som lider under vanskelige forhold, ikke bare en håndfull barn med påstått norsk tilknytning.

Det finnes sannsynligvis mer enn 100 000 foreldreløse barn etter IS-krigernes herjinger. Disse lever under forferdelige forhold i leire i og rundt Syria.

For min del er alle barn like mye verdt, ikke bare barn av IS-krigere.

Jeg synes derfor det ville vært mye mer rasjonelt med en internasjonal dugnad for å hjelpe alle barn som sitter i dårlige leire.

Som vanlig må det store flertallet fortsette å lide fordi føleriet for et forsvinnende mindretall stikker av med all oppmerksomheten.

Hvorfor endre reglene?

I Norge har vi lenge hatt strenge regler for hvem som kan ta med seg sine barn hit. Selv i tilfeller der slektskapet er rimelig åpenbart, kreves det at barna har gyldig fødselsattest med mer.

Det er mange rundt om i hele verden som har barn som sannsynligvis vil ha rett til å komme til Norge fordi foreldrene er norske, men som ikke har papirene i orden, og derfor ikke får komme. Mange av disse barna lever sannsynligvis under svært vanskelige forhold.

Det er sannsynligvis ingen av IS-barna som har noen av de nødvendige dokumentene.

Hvorfor skal vi plutselig endre regler eller gjøre unntak fra de strenge reglene som gjelder for alle andre, bare fordi vi her snakker om barn av terrorister?

Kan ikke omtales som norske

Hvordan vil det oppleves for alle de som sliter med å få opphold i Norge, som de egentlig kan ha krav på, dersom myndighetene fraviker kravene for noen få og bare for barn av terrorister?

IS-barna omtales gjerne uten forbehold som norske. Det er helt feil.

De aller fleste barna har aldri vært i Norge, og før det er grundig undersøkt hvem de er og hvordan tilhørighet de måtte ha til Norge, kan de ikke omtales som norske.

Det var vanlig i IS-kalifatet at mødrene tok seg av sine egne og andres barn. Man har selvsagt ingen garantier for at IS-mødrene snakker sant.

I Aftenposten har det kommet uverifiserte opplysninger om at barn født i Norge er blitt tatt med til Syria og i dag sitter der som foreldreløse. Dersom dette kan verifiseres, er dette barn som sannsynligvis vil ha nødvendige dokumenter, og som er i en annen situasjon enn de andre.

Regjeringen har åpnet for å hente foreldreløse barn, men jeg tar for gitt at det forutsetter at de har nødvendige dokumenter, slik det kreves av alle andre. I så fall vil det være noen ytterst få barn det er snakk om.

Å hente andre barn eller voksne må være helt uaktuelt. Det vil være grov forskjellsbehandling av IS-barn og alle andre barn.