Aftenposten presenterte 98 forslag til nytt «signalbygg» i Bjørvika. Det er Fotografihuset AS som skal eksponeres. Men uansett hvor mange forslag, har ikke daglig leder Erling Johansen klart å komme med ett argument for gigantbygget på Sukkerbiten.

Fasadefokuset har vært en mote i byutviklingen i altfor lang tid. Nå må vi slutte å tenke på kultur som et redskap for å kaste glans over eiendomsinvesteringer eller noe som utelukkende skal appellere til turister.

At Fotografihusets daglige leder Johansen i sitt forsvar mot kritikken av museet skriver om behovet for en «kultrklynge» i Bjørvika, vitner om at han ikke har forstått kritikken. For det Oslo trenger er kultur, ikke en klynge av kulturinstitusjoner.

Tomme lokaler står klare

Som vi nylig skrev til Johansen, men aldri fikk svar på, ville byen vært tjent med å bruke mer penger på innhold, og mindre på fasade. For i dag er kunstneriske institusjoner som UKS, 0047, Fotogalleriet og FFF underfinansiert.

Skal vi imidlertid åpne enda en institusjon, finnes det andre løsninger enn et nytt signalbygg på Sukkerbiten. Der Bjørvika er oversvømt av kulturinstitusjoner, er resten av byen tømt.

Johansen påstand om at det ikke finnes andre egnede tomter og lokaler til et fotomuseum enn akkurat Sukkerbiten, er åpenbart feil.

Millionekostad på PR

Vi er enig med Sverre Jervell fra Sukkerbitens venner i at Oslo trenger flere friområder. Som ham, råder vi fotohuset til å finne hjem i et av de tomme kulturbyggene: Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet, Nasjonalmuseet, Munchmuseet, Deichmanske bibliotek eller Sagene Bad.

Fotografihuset AS forventer å få nesten hele fire millioner i offentlig støtte neste år, og det flere år før vi vet hva de kan tilby. Én million av budsjettet er satt av til PR-midler. Det trengs, skal du overbevise folk om at Sukkerbiten er bedre egnet som fasade enn vannoverflate. Hverken PR eller 98 forslag klarer å snu på det.

