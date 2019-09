Hvor ble det av redaksjonen som forsikrer om at avsugning uten samtykke er voldtekt?

Til alle jenter der ute som kjenner på en blow job-plikt.

Det som skjedde på tirsdagens episode av Ex on the beach, var ikke sexy! En gjeng unge voksne sitter rundt et bord med hver sin drink, komplimenter er delt ut, og folket føler kjærligheten som florerer. Noen drinker senere holder ikke vennlige samtaler lenger.

Kan ikke annet enn å lystre

«La oss glemme å være snille for en stund, hvem er med på nødt eller sannhet?»

Skillet mellom rett og galt blandes til nye drinker, moralen svelges og urineres ut like fort som flasken spinner. En ung kvinne velger nødt fremfor sannhet. En av mennene, la oss kalle ham Mr. Ballespreng, får hjelp av sin «bror» som ber kvinnen om å gi Mr. Ballespreng en avsugning. I lekens navn kan ikke den unge kvinnen annet enn å lystre deltagernes kommando.

Rett til å si nei

Heldigvis blir det ingen avsugning når lysene slukkes. Den ungen kvinnen ønsket tydeligvis ikke å gå på akkord med seg selv, selv om hun ga et løfte om å forløse Mr. Ballesprengs «uutholdelige» smerte.

Hvor blir det av redaksjonen som forsikrer deltagerne og seerne om at avsugning uten samtykke er voldtekt? Hvor mye penger ruller inn til TVNorge og redaksjonen som spiller Sims med unge menneskers liv?

Sannheten er: Du er ikke nødt til å løsne på trykket i noen andres nøtter, med mindre du selv vil!

Hilsen forkjemper for retten til å si nei.

