Det er med stor interesse at en enkel fiskerbonde i en fjord på Vestlandet leser meningsutvekslingen mellom professor Jørgen Randers i Aftenposten den 19. juli og lektor Sven Røgeberg i samme avis den 22. juli.

Professoren skriver at klimakrisen enkelt kan la seg løse ved å kutte ut alt forbruk av fossil energi, og vipps – så vil CO₂-balansen i atmosfæren gjenopprettes og alt blir bra. Fremtidens energibehov kan i stedet tilfredsstilles ved bruk av elektrisk energi produsert av vindmøller og solcellepaneler.

Lektoren på sin side påpeker at fremstillingen av vindmøller og solcellepaneler krever så mye energi at de i hele sin levetid ikke vil produsere tilsvarende menge energi. Altså et negativt bidrag til CO₂-regnskapet.

Vi skal nok greie oss

Så da sitter vi der – vi som ikke er professorer eller lektorer og lurer på hvordan livet på denne kloden kan fortsette med de forbruksvanene, de utslippene og den forsøplingen som en stadig voksende befolkning produserer.

For det er vi – med vår livsstil og vårt materielle overforbruk – som skaper grunnlaget for den industrielle aktiviteten som er så miljøødeleggende at den truer selve livsgrunnlaget vårt på denne kloden.

Vi fiskerbønder i fjordpoller og avsidesliggende bygder fortsetter nå med å sanke fôr til sauene våre og driver med fjordfisket vårt som vi alltid har gjort. Vi skal nok greie å stå «stå ’an av» selv om professoren får oppfylt sitt ønske om å sette strek for all produksjon av fossilbasert energi. Vi skal nok greie oss uten de energisløsende solcellepanelene og vindmøllene som lektor Røgeberg skriver om.

Men hva med dere?

Men vi er alvorlig bekymret for våre landsmenn i storbyene som må slutte med å ta den «miljøvennlige» T-banen til jobb hver dag (hvis jobbene finnes lenger i det professorale, fossilfrie samfunn), som ikke lenger kan handle i butikkene (fordi de ikke lenger får varer tilkjørt, og ikke finnes varene heller) og som må greie seg uten kaffe latten på fortauskafeen.

For hva har dere tenkt å leve av i professor Randers’ idealsamfunn, dere som er så grønne og miljøvennlige, dere som er så flinke til å flytte papirer og tenke ut hvordan verden burde ha vært og hva alle «vi andre» burde gjøre?

Hvis dere velger min bærekraftige levestil, skal det jammen bli trangt om beitene rundt Oslofjorden når bortimot en million byråkrater og telefonselgere skal holde sau eller geit! Og fiskeriene i Oslofjorden er det visst dårlig med allerede...?

