Kjære statsminister Erna Solberg

Vi henvender oss til deg på vegne av folket som i økende grad er blitt gjort oppmerksomme på den skatten vi besitter i Oslo. Y-blokken har kulturhistoriske verdier som klassifiserer til verdensarv. I over fem år har Støtteaksjon for å bevare Y-blokka bedrevet folkeopplysning og aksjonert. Vi drives av et ønske om at du og dere som besitter makten i Norge vil åpne deres blikk og hjerter, og snu beslutningen om å rive Y-blokken.

Du er folkevalgt. Men det er ingen automatikk i at du og din regjering kun tar riktige beslutninger. Politikere i et sunt demokrati er avhengig av kontakten og rådene fra vanlige folk og fagfolk.

Dersom du lar Y-blokken bli stående, vil dette ha stor betydning, langt ut over bygget i seg selv. Det samme skjer dersom du lar det falle. Hvilken historie vil du skal skrives? Du og din regjering har og er nøkkelen her.

Fakta: Kampen om Y-blokken Y-blokken i Regjeringskvartalet skulle etter reguleringsplanen for det nye regjeringsbygget rives i oktober.

Regjeringens vedtak er i stor grad begrunnet i sikkerhet. Y-blokken ble tidlig utpekt som et problem fordi trafikken på Ring 1 passerer like under den nordre delen.

Rivingen er svært omstridt.Flere miljøer har sendt inn klage til Plan- og bygningsetaten og stilt spørsmål ved vedtakets gyldighet. De hevder at beslutningen ble tatt før tilstrekkelig kunnskap var innhentet.

Rivingen av Y-blokken har ikke kunnet starte før klagene er ferdigbehandlet.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til Aftenposten at det ikke lenger er sikkert at det blir bygget to nye etasjer på Høyblokken. Uttalelsen har gjort at flere nå tar til orde for at endringene også må få konsekvenser for regjeringens vurdering av Y-blokken.

Vår kollektive hukommelse

Vi er heldige i Norge som kan gå til gatene og demonstrere, skrive inn til en fri presse, stå på en vakker regjeringsplass (vi trenger ingen regjeringspark) og rope ut våre tanker i håp om at makten hører våre bønner. Blir Y-blokken stående, vil den være et sterkt symbol på at det nytter å kjempe, selv over flere år, dersom en tror nok på en sak.

Y-blokken er skapt i et samarbeid mellom fremragende kunstnere, ingeniører, arkitekter og håndverkere, under oppbyggingen av et Norge med sosialdemokrati som verdigrunnlag. Viksjøs regjeringsbygg har internasjonale referanser og gjenspeiler en tid der verdensomspennende fredsarbeid sto i fokus.

Du kan som sittende statsminister gi bygget fornyet og forsterket mening etter terrorangrepet som rammet Norge i 2011. Det er nå viktigere enn noen gang ikke å ta irreversible grep som bidrar til å svekke vår kollektive hukommelse. Y vil for alltid kunne symbolisere tro, håp og kjærlighet! Og frihet, likhet og brorskap! De tre vingene som danner vår Y, symboliserer viktige budskap som hele verden stadig må minnes på. La Norge være en nasjon som fortsetter i dette førersetet! Dette kan bli den historien du er med å skrive, Erna.

Åpent sår

Å rive Y vil bidra negativt økonomisk og til klimaregnskapet. Konstruksjonen er uskadet, bygget har vært brukt inntil nylig. At det allerede er anvendt betydelige summer i planleggingen av det nye regjeringskvartalet, betyr ikke at det er for sent å la Y stå. I løpet av de åtte og et halvt årene som er gått, er nye momenter fremkommet som gir grunn til å trå tilbake og vurdere situasjonen på nytt.

I statsbudsjettet åpnes for å frigjøre byggeområde B til fordel for park. Dropp dette, bygg på B og la Y stå. Y kan benyttes til annet enn departementsformål. Grip denne muligheten, Erna! Rives Y, vil det etterlate et åpent sår både i byrommet og i menneskenes sinn. Picasso og Nesjars kunst collagert inn på fasaden av et nytt glassbygg, vil stå til spott og spe og evig skam for Norge.

I strid med internasjonale konvensjoner?

Kjære Erna, benytt din makt til å redde Y-blokken! Hvis du gjør det, vet vi at du vil få støtte fra flere medlemmer av din egen regjering. Ikke la frykt være styrende i debatten om vår fremtid. Det råder tvil om hvorvidt din regjerings avgjørelser er i strid med internasjonale konvensjoner. Y-blokken og alt den representerer, tilhører troen på fremtiden! Velg riktig side – og du vil bli husket som en fremsynt og klok statsminister!