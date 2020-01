Kort sagt, mandag 6. januar

Debatten om 22. juli blir ofte en helikopterdebatt

Lille julaften våknet vi til voksenkjeft. Vi reagerer med barnlig lyst og litt trass i dette svaret til Erlend Magnus Sogn-Skeie og Kjell Inge Bjerga.

Vi husker at mantra etter 22. juli handlet om mer demokrati. Debatten om 22. juli blir ofte en helikopterdebatt. Kanskje fordi det er lettere å diskutere utstyr enn styresett. Beredskap er komplekst operativt og politisk, og terrorister lærer av hverandre. Neste angrep vil kunne kreve annet utstyr og innsats enn det foregående.

Vårt innlegg i Aftenposten 31. oktober 2019 tok for seg påstanden om at militæret selv kan bestemme når de skal reagere. Det er ikke et logisk krumspring å si at det er feil i et demokrati. Der militæret bestemmer diskuteres ikke demokrati og beredskap med naboen eller i kommentarfeltet. De ubenyttede helikoptrene 22. juli er eksempler på at Forsvaret respekterer demokratiske beslutningsprosesser.

Innlegget vårt pekte på nye demokratiske grenseoppganger mellom politi og forsvar. Den gamle ordningen innebar en lang sløyfe i to departementer, politiet og Forsvaret.

Den nye bistandsinstruksen er forenklet og forkortet slik at beslutninger blir tatt hurtig. Politimestere kan melde bistandsbehov direkte til Forsvarets overkommando. Alle beslutninger om innvilgelse av bistand tas i etatene, men justisministeren eller forsvarsministeren kan stanse innvilgelsen.

Ved bistand til maritim kontraterror er det politisjefen som anmoder og setter rammene for oppdraget. Forsvaret kan deretter lede og gjennomføre operasjonen. Når militæret har øverste beslutningsmyndighet heter styreformen fortsatt militærdiktatur.

Ivar Fahsing, politioverbetjent og forsker ved Politihøgskolen, og Gisle Kvanvig, Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo