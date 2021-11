Kort sagt, torsdag 18. november

Menneskers markedsverdi.

Nei, vi ser ikke på hverandre som varer nå

Det har vært en fryd å følge debatten de siste ukene rundt min reaksjon på Frode Thuens og Peder Kjøs’ utspill om at mennesker må justere vurderingen av sin markedsverdi.

Det er blitt skrevet kloke innlegg om hvorfor det er problematisk av profilerte psykologer å snakke slik. Psykolog Elisabeth Hermstad Reinertsen har skrevet i denne avisen og kommentator Shazia Majid i VG.

Mitt poeng ble også godt underbygget i en fornøyelig tråd på Twitter. Økonom Jon Lien skriver om hvorfor tanken om markedsverdi er misogyn og ikke fungerer siden «så lenge du er unik, og det er du, så er du alltid på toppen av grafen for noen».

Fredag skrev psykolog Marius Stavang likevel i Aftenposten at romantisk markedsverdi finnes. I sitt innlegg siterer han hva jeg sa på Dagsnytt 18 om at «markedstankegangen som metafor er utdatert for menneskelige relasjoner».

Dette står jeg 100 prosent for. Stavang bruker kjente skuespillere fra Hollywood som eksempler på hvordan folk har «forskjellig seksuell markedsverdi». Han utbroderer hvordan skuespiller Leonardo DiCaprio heller går for sexy enn snill og finner sin nye kjæreste på catwalken til undertøysmerket Victoria’s Secret.

Mitt poeng har hele tiden vært at vi lever i en annen tid nå, hvor vi ikke ser på hverandre som varer.

Dette speiles også i det nevnte undertøyfirma, som nettopp har lansert nye modeller. Blant dem er transkvinnen Valentina Sampaio, den britiske aktivisten Paloma Elsesser og den amerikanske fotballspilleren Megan Rapinoe. Alt i et forsøk på å være med i tiden.

Nina Strand, kunstner og redaktør, Objektiv