Man fjerner ikke de faglige hullene ved å avlyse eksamen

Marie Rønnevik leder, Econa Student

Hvis jeg hadde startet på høyere utdanning med store hull fra videregående skole, ville det blitt meget tøft å henge med, skriver Marie Rønnevik.

Hvis elevene ikke er klare for eksamen til våren, er de heller ikke klare for eksamen på universitet og høyskole til høsten.

Jeg vet ikke hvordan det har vært å være elev på videregående skole de siste to årene. Heldigvis. Jeg kan bare forestille meg at det har vært ekstremt tøft, både faglig og sosialt.

Selv har jeg fullført en bachelor, og til våren avslutter jeg en mastergrad. Det jeg derfor kan si med sikkerhet, er at kravene ikke blir mindre med tiden.

Hvis jeg hadde startet på høyere utdanning med store hull fra videregående skole, ville det blitt meget tøft å henge med.

Fakta Om debattanten Leder for 4500 økonomistudenter som er organisert i Econa, en interesse- og arbeidstakerforening i Akademikerne. Vis mer

Krever ekstra tiltak

Denne uken fikk elevene i videregående skole støtte for sitt krav om avlyst eksamen fra Utdanningsdirektoratet. Men om vi igjen slår fast at de har fått for dårlig faglig tilbud gjennom pandemien, må det settes inn ekstra tiltak.

For hvis elevene ikke er klare for eksamen til våren, er de heller ikke klare for eksamen på universitet og høyskole til høsten. Jeg forstår godt at de er bekymret for utslag på eksamen som påvirker kampen om studieplassene, men det slutter ikke der.

Det er utrolig synd om vi igjen anerkjenner problemet, men ikke gjør noe for å løse det.

Fra høsten skal litt over halvparten av årets russekull over i høyere utdanning. Da er det slutt på standpunktkarakterer som sikkerhetsnett, og hver eksamen teller.

Liten pris å betale

Det avgjørende er ikke hva vi gjør med vårens eksamen i videregående opplæring, men hvordan vi tetter kunnskapshullene. For at det tapte kan tas igjen, må det tilføres midler, enten til forkurs eller til ekstra ressurser i videregående opplæring.

Det er utrolig synd om vi igjen erkjenner problemet, men ikke gjør noe for å løse det. Selv har jeg troen på forkurs, slik direktøren i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, Kristin Vinje, tar til orde for i Aftenposten 31. januar.

Jeg synes vi skylder kullene som går ut fra videregående, en god studietid. Det er en fantastisk arena både faglig og sosialt.

Det bør ikke ødelegges av at man konstant føler man mangler de faglige forutsetningene for å henge med. Noen uker kortere sommerferie er bokstavelig talt en liten pris å betale for både samfunn og individ.

Alternativet er fort et ekstra semester, studieår eller kanskje en avbrutt utdanning.