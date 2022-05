Tusenfryd skor seg på økte forskjeller

Cecilie Hellestveit Trebarnsmor

14 minutter siden

Fornøyelsesparken Tusenfryd har innført såkalte ekspresspass. Med dem kan man slippe foran i køen.

Årets planlagte tur til Tusenfryd er herved avlyst.

I en tid da nær sagt alle gir uttrykk for ønsker om å minske forskjellene i Norge, går Tusenfryd mot strømmen og innfører formelt klasseskille blant barna.

Fornøyelsesparken Tusenfryd har annonsert at de innfører A- og B-lag. De som har råd til en tilleggsbillett, kan slippe foran i køen. Dermed kan barna som kommer fra hytta på Hvaler og skal videre til feriehuset på Rivieraen, komme innom et par timer og få masse gøy på kort tid.

Det er nemlig så praktisk, og tenk hvor mange ressurssterke familier Tusenfryd da kan trekke til seg. Hvilken forretningsidé!

De barna som hverken har vært på Hvaler og langt mindre skal til Rivieraen, men som kommer fra lavinntektsfamilier som har spart opp til å dra til Tusenfryd, får bare tåle å stå litt lenger i kø. Siden barna med mer ressurser må slippe foran. Gang på gang, formodentlig.

Slik kan barn fra lavinntektsfamilier først som sist lære å kjenne sin plass. Og kanskje sette enda mer pris på den ene turen med berg-og-dal-banen for de tre turene barna fra møblerte hjem har sikret seg.

Tusenfryd erklærer at det er pengene som rår, og at de økte forskjellene er noe Tusenfryd har tenkt å sko seg på. Hvordan fortoner dette seg for foreldrene?

Alternativene er: 1. Å betale penger for at barna skal stå i kø for å se rike barn slippe foran i køen gang på gang. 2. Å betale for at egne barn skal tenke at de har rett på mer moro på tivoli enn barn fra lavere sosiale lag.

Tusenfryd inviterer til sosialporno av verste sort med barna i hovedrollen. Årets planlagte tur til Tusenfryd er herved avlyst. Det er også samtlige fremtidige turer. Jeg lover derimot å snakke ned Tusenfryd ved enhver tenkelig anledning og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Frem til noen voksne tar grep.

Cecilie Hellestveit er samfunnsviter og jurist. Hun skriver her som privatperson.