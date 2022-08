Det er på høy tid at politikerne logger av Facebook

Line Horgen Thorstad Leder, interesseorganisasjonen Eksist!

Nå nettopp

Facebook har et usunt debattklima som man ikke burde utsette sine følgere eller meddebattanter for, mener innleggsforfatteren.

Facebook er ikke riktig sted for samfunnsdebatt.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den nye oppdateringen til Facebook styrer deg vekk fra de du har valgt å følge. Den mater deg heller med det som engasjerer mest, her og nå.

Det er på høy tid at politikerne flytter sin politiske virksomhet vekk fra Facebook.

Beriker sjelden samfunnsdebatten

Facebook lever av annonseinntekter. De trenger informasjon om deg. Informasjon de får når du er aktiv på deres plattform. Det er viktig for dem at du forblir på plattformen slik at de kan bombardere deg med reklame. Slik profitterer Facebook på din tid og oppmerksomhet.

Facebook beriker sjelden samfunnsdebatten. For hva engasjerer mest?

Algoritmene belønner sterke, unyanserte og lettfordøyelige meninger. Facebooks struktur oppfordrer til korttenkte reaksjoner.

Når politikere ytrer seg på Facebook, er det de som Facebook håper blir mest provosert, engasjert og fyrt opp i kommentarfeltene, som blir eksponert.

Den nye oppdateringen prioriterer å vise deg innlegg mange på Facebook «engasjeres» av, til fordel for hva dine venner engasjeres av. Det gjør at flere blir overbevist av falske påstander og konspirasjonsteorier og blir sendt hodestups inn i nærmeste ekkokammer.

Det er ikke godt nytt for demokratiet.

Ødelegger ordskiftet

Facebook ødelegger ordskiftet. Algoritmenes logikk dikterer hvordan man må skrive innleggene. For å få rekkevidde må man være unyansert, bastant og helst tabloid. Når politikere belønnes for og dermed har alle intensiver til å styre etter denne logikken, så ofrer vi den sunne debatten.

Mangel på saklighet og polariserende utsagn har alltid skapt store overskrifter, men på Facebook er alle overskriftene store og polariserende.

Facebook er ikke riktig sted for samfunnsdebatten. Facebook har et usunt debattklima som man ikke burde utsette sine følgere eller meddebattanter for. Facebook setter retningslinjene for hva som er lov, og ikke lov å si. Facebook har et ønske om å tillate det mest mulig ulovlige innholdet som ikke støter brukere vekk fra plattformen.

De har ingen incentiver for å fostre sunne demokratiske prosesser. Ytringsfrihet er komplisert, men det er ikke riktig å gi et annonseselskap som Facebook ansvaret. Særlig ikke når de stort sett nekter å svare på kritikk.

Politikere må erkjenne sin rolle

Etter den nyeste oppdateringen bør det være tydelig at vi ikke kan ha samfunnsdebatt på Facebook. Kombinasjonen av hva som spres, og hvem det spres til, er giftig. Det viser helt tydelig at teknogiganten kun bryr seg om sin egen sak, nemlig profittering. Uansett hvor gøy det er med likerklikk må vi se Facebook for hva de er og hva de gjør.

Som politiker må man erkjenne sin rolle som offentlig person. Man må slutte å bidra til nedbrytningen av demokratiet. Å logge politiske ytringer av Facebook er et helt nødvendig steg.

Vi kan ikke brenne den fruktbare debatten på bålet for Facebooks interesser.