Simen Sandelien Sivilingeniør og medlem, Asker Høyre

18 minutter siden

En flyktningleir er ikke et fengsel. Det er et sted der man får hjelp, skriver Simen Sandelien. Bildet viser flyktningleiren Karatepe på Lesbos i Hellas.

Årsaken til at Europa må være forsiktig med flyktninginnvandring er ikke fiendtlighet. Det handler om samfunnshensyn.

Språk kan brukes både positivt og negativt, hevder Carsten Jensen i Aftenposten den 17. september. Han skaper et inntrykk av at alt som er vondt i verden, starter med negative ord. Han overser at verden i virkeligheten er preget av interessemotsetninger.

Jensen skriver bare om flyktningene. Slik bruker også han språket negativt. De harde ordene han bruker, er egentlig en måte å manipulere folks følelser på.

Årsaken til at Europa må være forsiktig med flyktninginnvandring er ikke fiendtlighet. Det handler om samfunnshensyn, fellesskap, kultur og svært mye penger.

Hver mannlige flyktning koster i gjennomsnitt ca. 20 millioner kroner i første generasjon (Statistisk sentralbyrå, foredrag av Erling Holmøy). Mottak av 5000 personer med fluktbakgrunn vil derfor utgjøre en årlig statsfinansiell svekkelse på minst 100 milliarder kroner.

For dette beløpet kunne vi ha hjulpet halvparten av verdens 70 millioner flyktninger midlertidig i nærområdene (tall hentet fra boken Der andre tier av Sylvi Listhaug).

En flyktningleir er ikke et fengsel. Det er et sted der man får hjelp.

Flyktninginnvandring svekker substansen i vårt nasjonale fellesskap. I Norge har vi felles offentlige helsetjenester, en felles offentlig skole og en omfordelende velferdsstat. Alt dette er basert på at vi som bor her, har ganske mye til felles.

Ifølge den anerkjente Oxford-professoren Paul Collier er det omvendt sammenheng mellom andelen innvandrere i et land og viljen hos dem med mer enn medianinntekt til å delta i velferdsoverføringer til dem med mindre enn medianinntekt.

Vi må dessuten ikke glemme at integrering og assimilering av flyktninger i praksis går veldig sakte. De bekymringsfulle trendene knyttet til barnefattigdom, ungdomskriminalitet og lav yrkesdeltagelse blir ikke bedre over tid. Vi har ingen kjente løsninger. I andre europeiske land er problemene enda større. Det kan fortelle noe om hva vi har i vente dersom vi ikke tar grep.

Det kan oppleves utilstrekkelig å demme opp for flyktninger i nærområdene. Men det er likevel bedre, tryggere og mye rimeligere enn å demme opp for problemene her i Norge.