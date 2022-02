«Hvorfor hater amerikanere Russland?» spurte Gorbatsjov. Jeg har fortsatt ikke noe svar.

Scott Thoe Kunstner, Stamsund

6 minutter siden

Mikhail Gorbatsjov på middagsbesøk under turen til Lofoten i 1998. Innleggsforfatteren Scott Thoe sitter til høyre.

Om Nato, Gorbatsjov og elgkjøtt.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Elgkjøtt og potetstappe sto på bordet hjemme i Stamsund i Lofoten da Mikhail Gorbatsjov for første gang under oppholdet begynte å snakke politikk. Sammen med sin kone Raisa hadde han vært fire dager på turné i Nord-Norge for å holde foredrag om globalisering.

Nå hadde jeg den unike situasjonen å kunne snakke fritt med ham i mitt eget hjem. Vi var selvsagt ikke alene. Det satt 12 andre gjester ved bordet.

«Reagan lovet meg»

Jeg minnet Gorbatsjov på hans møte med USAs president Ronald Reagan i Reykjavik, som ble overført på norsk TV, og det han sa til journalistene etter den første dagen: «Den mannen hører ikke hjemme i Det hvite hus, men heller på et galehus.»

«Sa jeg virkelig det?» spurte Gorbatsjov overrasket. «Men vi fant tonen dagen etter, som tross alt til slutt førte til Start-avtalen om atomvåpen.»

Litt senere tilføyde han med stramt ansikt: «Men Reagan lovet meg at Nato ikke skulle ekspandere mot Øst-Europa!» Vi forble stumme mens han fortsatte: «Men hva skjer? Nå åpner Nato sine dører for hele Øst-Europa, vår bakgård.»

Jeg hadde vært vitne til de samme ordene på Gorbatsjovs kontor i Moskva fem år tidligere, året etter at han gikk av som president.

Angsten for å bli drept

En gang i løpet av turneen oppsto forvirring på grunn av en uforutsett endring i reiseruten. Vi havnet to timer for tidlig på Bodø lufthavn. Der ble vi innelåst på et 10 m2 stort rom uten vinduer.

Etter en halv time fikk Raisa et klaustrofobianfall, og Gorbatsjov selv ble plutselig slapp.

Sikkerhetspolitiet hadde åpenbart ingen beredskapsplan som innebar mat eller drikke da de ble konfrontert med vår tidlige ankomst. Etter gjentatt banking på døren fikk jeg til slutt kontakt med noen på andre siden av veggen.

Etter hvert fikk vi en vannmugge, glass og noen brødskiver med rekesalat. Gorbatsjov så på brødskivene og ristet på hodet. Han tålte ikke skalldyr. Men vannet hjalp, og begge kviknet til og begynte å snakke ivrig.

De fortalte om angsten de hadde opplevd da de var innelåst i sin egen dacha (hytte) under kuppforsøket. Der satt de, uten strøm og vann, bare med angsten for å bli drept.

Hvorfor hat mot Russland?

En gang, da vi satt alene i bilen, spurte Gorbatsjov hvor jeg hadde lært russisk og hvorfor. «I den tiden jeg vokste opp i Amerika, var Sovjet spennende og eksotisk», forklarte jeg.

Jeg spurte ham om han hadde lært noen andre språk. Han svarte at det hadde han aldri fått anledning til. Dessuten ville han aldri våge å si noe på engelsk.

Det var ille nok som det var, å bli mistolket av den vestlige pressen. En enkel frase på russisk fra Nikita Khrusjtsjov i FN i 1956 holdt på å utløse krig: «Vi skal overleve dere» ble oversatt til «Vi skal begrave dere».

Gorbatsjov så på meg med en alvorlig mine og spurte hvorfor amerikanere fortsatt hater Russland, selv etter at landet var «rensket» for kommunisme.

Spørsmålet ble hengende i luften. Jeg hadde ikke noe svar. Dette var før Putin. Før Krim. Og før Biden. Jeg har fortsatt ikke noe svar.

Scott Thoe om bakgrunnen for besøket: Nedrustningsavtalen CFE og mitt kunstprosjekt «Tanks for Peace» brakte Mikhail Gorbatsjov og meg sammen. Jeg hadde nemlig foreslått å bygge en bro av tanksene som nedrustningsavtalen hadde krevd destruert. Den skulle stå på den polsk-tyske grensen ved Eisenhüttenstadt. Gorbatsjov, en av initiativtagerne til CFE-avtalen, sendte en delegasjon til Lofoten for å se nærmere på broideen, og i 1993 inviterte han meg til Moskva. Samme år ba han meg komme tilbake med bromodellen og presentere ideen i den russiske dumaen.

I lys av situasjonen i Ukraina har jeg skrevet om Gorbatsjov og Raisas firedagers gjenvisitt i Norge.