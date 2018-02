Høstens Carl I. Hagen-debatt har vært avslørende. I løpet av 8 uker fikk Hagens nobelsete mer spalteplass enn det sentrale temaet, Nobels hensikt med prisen, har fått i de 10 årene jeg har holdt på.

Nå lanseres Fogh Rasmussen og Asle Toje — det flombelyser hvor fjernt de folkevalgte står fra sitt oppdrag fra Nobel og hans idé, en pris for fred gjennom samarbeid mellom nasjonene om folkerett og nedrustning.

John Myhre

Jeg traff formålet presist i første forsøk, Aftenposten 14. august 2007. Men den rettslige kjernen i Nobels testament blir systematisk ignorert av det offisielle Norge — også etter at et 20-talls juridiske professorer denne høsten bekreftet mitt enkle krav for ti år siden: Stortinget må undersøke hva Nobel ville og så velge de beste ut fra kunnskap og vilje til å tjene Nobel.

Våre folkevalgte bør stole mer på de juridiske professorer enn på en nobelsekretærs skriverier («selsom tolkning av Nobels formål»).

Stortingets president, Olemic Thommessen, skjønner nok at det legger til rette for søksmål eller administrative konsekvenser fra svenske myndigheter om han ikke nå stanser farsen rundt nobelkomiteen.

