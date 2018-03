Og så vises et koselig bilde inne fra et tog som suser av sted og kjempeforhold for familien på reise. Det er rent og ryddig. Det er god plass. Sitteplass. Slik fremstilles togturen i TV-reklamen som ruller over skjermen.

NSB, hvor lenge skal dere holde på med den grenseløst arrogante reklamen?

Spør enhver togpendler om hvordan reklamen oppleves!

Hvor lenge skal dere holde på? Til signalproblemene ved Skøyen ikke eksisterer lenger, slik at pendlerne slipper å se ut på E18 der bilene triller forbi et stillestående tog, også i rushtiden?

Hvor lenge skal dere holde på? Til dere har ansatt nok lokførere og annet personell som trengs for å kjøre togene, ikke innstille dem eller stenge av halvparten av vognene fordi det ikke er konduktører til å ta seg av passasjerene?

Hvor lenge skal dere holde på? Til toget er i rute, slik at det bare er å gå om bord når toget kommer som lovet?

Hvor lenge skal dere holde på? Til det er sitteplass til alle som har betalt full pris på pendlertoget, men som må stå trangt?

Hvor lenge skal dere holde på? Til det er glimrende parkeringsforhold på innfartsparkeringene og plass til alle som vil bruke toget og ikke bilen?

Hvor lenge skal dere holde på med den gjennomført provoserende reklamen?

NSB, selv tre år etter at jeg avsluttet min togpendlerkarrière Vestfold–Oslo, klarer dere å hisse meg opp over tog som er forsinket, som er innstilt, som er overfylt. Mens dere bruker penger på å fortelle hvor fantastisk fint det er om bord i toget. Det er villedende reklame. Falsk reklame. Provoserende reklame.