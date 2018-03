Arbeiderpartiets ungdom vurderer om Erna Solberg er velkommen til fremtidige minneseremonier for ofrene av 22. juli-terroren. Det er lett å forstå at de er krenket og at unnskyldningene som nå kommer, er vanskelig å omfavne.

Jeg håper likevel at Solberg og hennes parti blir invitert igjen. Det er viktig at nettopp høyresiden i Norge engasjerer seg i det som skjedde 22. juli 2011. Alle i Høyre og Fremskrittspartiet må kjenne til gjerningsmannens handlinger og hvilke konspirasjonsteorier som påvirket ham.

Regjeringspartiene befinner seg selvfølgelig milevis unna de høyreekstreme kreftene som påvirket terroristen Anders Behring Breivik. Likevel er det viktig at Høyre og Fremskrittspartiet erkjenner at Breivik, politisk sett, befinner seg i randsonen av et miljø som deler sine meninger på justisministerens Facebook.

Tekst og bilde påvirker

Å skrive noe rasistisk eller hatefullt, er selvfølgelig ikke det samme som å utføre terror. Men tekst og bilde påvirker holdninger, slik at meninger oppstår og vrangforestillinger næres.

Breiviks vrangforestilling var nettopp at Arbeiderpartiet er forrædere som inviterer muslimer til å overta Norge.

Jeg husker fortsatt hvordan Carl I. Hagen pleide å kalle NRK for ARK, kjefte på trygdede alenemødre, svake narkomane og beskylde Ap for å sy puter under armene på giddalaus ungdom. At nettopp Hagen forsvarer Listhaug, overrasker ikke. At den høflige Høyre-mannen Jan Tore Sanner ikke gjenkjente propagandametoden justisministeren brukte, nemlig å koble Arbeiderpartiet sammen med bilder av muslimske terrorister, er mer bekymringsfullt.

justisministeren har formidlet et budskap om Arbeiderpartiets svik som samsvarer med terroristen Anders Behring Breiviks motiv for å handle.

Forestillingen om Arbeiderpartiet som forrædere forsvant ikke med 22. juli. I dag sirkulerer den også på en rekke høyreekstreme nettfellesskap.

Kan motivere til vold

KrF-leder Knut Arild Hareide sa at han først trodde Listhaugs Facebook var hacket, men han sa ikke av hvem og hvilke krefter som ville ønsket å spre en slik type propaganda.

Han antok kanskje at alle så det samme som han så, men det gjorde tydeligvis ikke statsminister Solberg. Statsministeren brukte formuleringer som at Listhaugs innlegg var «for tøft» eller at det er synd om noen blir såret.

En slik tilbakemelding tar ikke tak i det egentlige problemet her; nemlig at Listhaugs propaganda kan motivere til vold.

For hva ønsket egentlig Listhaug at jeg skulle tenke om budskapet hun sendte ut?

Hvis det faktisk er slik at Arbeiderpartiet bryr seg mer om terrorister, slik de er avbildet, enn om meg og mine landsmenns sikkerhet, burde jeg ikke gjøre mer enn bare å like og dele denne opplysningen?

Det kan tenkes at en type radikalisering på høyresiden, nettopp kan leses på justisministerens egen Facebook!

Hvorfor gjenkjennes ikke propagandaen?

En terrorhandlings mål er å skape frykt, splittelse og mistillit til styresmaktene. Derfor er fokuset etter en terroraksjon å samle nasjonen og skape ro. Etter 22. juli 2011 søkte styresmaktene fellesskap og håp.

Gjerningsmannens bakgrunn og politiske agenda ble derfor i liten grad brukt som skyts i den politiske debatten. Kan dette være grunnen til at mange tydeligvis ikke gjenkjenner propagandaen i dag?

Nå må høyresiden i norsk politikk gjøre det samme som de ber imamene gjøre i arbeidet mot muslimsk terror. Nemlig å sørge for at mennesker ikke blir radikalisert av ekstrem propaganda.

Alle politikere burde vite hva som påvirket Anders Behring Breivik og motiverte ham til å ta livet av 77 uskyldige mennesker.

Om de hadde satt seg inn i dette, ville de straks gjenkjent Listhaugs propaganda og skjønt at noe er alvorlig galt.

Dersom Erna Solberg skal være landets garantist for sikkerhet, må hun være den første til å gjenkjenne og ta tydelig avstand denne typen propaganda.

