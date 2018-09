I et tilsvar til oss i Aftenposten den 10. september anklager Ola Didrik Saugstad oss for kunnskapsfornektelse når det kommer til debatten om abortnemnda.

Saugstad skriver at vi «kun nevner ett enkelt tilfelles møte med abortnemnda», og at det er faglig svakt, men viser selv til at «mange kvinner kan føle det (nemnda) som en styrke» uten å belegge det.

Andre moralske verdier?

Det finnes litt forskning om kvinners møte med abortnemnd. Blant annet av Eva Sommerseth og underskriver Johanne Sundby (Sykepleien. 5. mars 2009).

Kvinner som tar abort, har ikke andre moralske verdier enn resten av befolkningen. De fleste er klar over hva et foster er. Kvinner som tar senaborter har som regel hatt helt spesielle grunner til valget sitt. Det er kompliserte situasjoner som fordrer omsorg heller enn fordømmelse og mistenkeliggjøring. Katti Anker Møller sa en gang at kvinner er sine ufødte barns beste forsvarere, og det er fortsatt sant. Men ufødte fostre har hypotetiske interesser og krav på en annen form for vern enn det voksne kvinner har.

Vi må klare å ha flere tanker i hodet samtidig

Når vi ønsker å sette spørsmålstegn ved nemndas funksjon og problematiserer dette, er det nettopp for å bidra med kunnskap fra våre erfaringer i feltet.

Gynekologer klarer å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi kan jobbe med å få premature til å overleve, samtidig som vi sikrer trygg prevensjon, hjelper ufrivillig barnløse og utfører trygge aborter. Det er ingen motsetning i dette. Det burde også Saugstad og prematurforeninger kunne se.