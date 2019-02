Ulf Grønvold spør om hvilken rolle jeg har hatt i høyhusprosjektet på Fornebu. Og om dette lar seg forene med min rolle som professor og «ubunden fagautoritet». Og om jeg også har «andre bindinger til Røkke»?

Kort om bakgrunnen for høyhusprosjektet: I innstillingen til kommunedelplan 3, Bærum kommune, heter det om tomten: «Innenfor feltet kan lokalisering av høyhus vurderes for prosjekter som dokumenterer særlig høy arkitektur- og miljøkvalitet og der bygget har spesiell betydning for offentligheten og fellesskapet ... »

Med dette som utgangspunkt ble jeg kontaktet av Aker om å lage arkitekturpremisser for en arkitektkonkurranse om et høyhus øremerket «Verdenshavets hovedkontor».

Erlend Aas/NTB scanpix

Jeg ble raskt overbevist om den unike plasseringen og det meningsfulle innholdet.

Kanskje skyldtes spørsmålet om å delta mine erfaringer med tilsvarende oppdrag gjennom mange år for stat, kommune og private. Sist med premisser for alpinprosjektet «Snø» på Lørenskog, der Selvaag er byggherre.

Arkitekturpremisser

Arkitekturpremisser betyr ved hjelp av tekst og skisser også å sikre estetikken en plass som utgangspunkt for arkitektenes interne diskusjoner – ikke bare økonomi og arealfunksjoner, som er det mest vanlige.

Da sitter en selvfølgelig ikke i juryen – heller ikke i dette tilfelle. Det ville i så fall hindre det som nettopp er hensikten, nemlig konkurrentenes frie tolkning av et gitt tema.

Noen ganger blir besvarelsene overraskende nytenkende og annerledes, andre ganger, som i tilfellet «Snø», er premisstegningene for skihallen formet som en isbre fulgt opp: Lang brukken hovedform, hvit og med skrå, vinduløse vegger.

Juryen har valgt Gert Wingårdhs prosjekt «Store blå» som vinner av høyhuskonkurransen.

Da bør en ny debatt starte om høyden er riktig, slankheten tilstrekkelig og formgivningen overbevisende, en prosess som all erfaring viser slett ikke alltid fører til at sluttresultatet blir identisk med vinnerforslaget.

Den debatten blir jeg gjerne med på – som alle andre.

Min rådgiverrolle er for øvrig kjent fra lokalaviser i Bærum i fjor, og premissene for konkurransen ble presentert i et offentlig møte 8. februar 2018.

Veiene fra Roma

Som professor har jeg altså ikke abdisert som arkitekt. Det har jeg heller ikke gjort som formidler av Romas arkitektur. Hva angår mine øvrige «bindinger til Røkke» er også de av positiv art.

Mitt undervisningsprosjekt «Veiene fra Roma» er blitt tilknyttet Aker Scholarship, et årlig stipendium som alle studenter kan søke og, etter vurdering av en akademisk komité, få økonomisk støtte til opphold på verdens ledende universiteter.

Stipendiet inkluderer forelesningene i Roma, der Aker i den forbindelse har anskaffet en leilighet til arbeidsopphold og med foredragsrom til undervisningen.

Formidlingsprosjektet, der hensikten er å forstå arkitektur som samfunnsuttrykk, er åpent for alle interesserte, også etter hvert for Akers mange medarbeidere og ansatte.

Men en professor er ikke dummere enn at han aner den skyggelagte antydningen i Grønvolds spørsmål: Nå er han «kjøpt og betalt» og «i lomma på Røkke».

I den forbindelse kan jeg klargjøre at jeg for premissarbeidet har fått vanlig arkitekthonorar og at oppholdene i Roma er på leiebasis.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer om denne debatten?