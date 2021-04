Parkpils er et smitteverntiltak

Bjørn Halvor Bergtun St. Hanshaugen

Nå nettopp

Spar oss for smittevernteater og formålsløs formalisme, skriver debattanten. Foto: Heiko Junge/ NTB (illustrasjonsfoto)

Vi er i den mest kritiske fasen av hele pandemien. Det er derfor ekstremt viktig at tiltakene gir mening.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

28. mars kunne Oslo-politiet opplyse til Aftenposten at de fremover kommer til å styrke håndhevelsen av forbudet mot drikking på offentlig sted, en av landets minst håndhevede vedtekter.

For mange i det sentrale Oslo er det en naturlig del av livet å kunne ta noen øl med gode venner i nærmeste park i stedet for i trange leiligheter. I samme avisartikkel er det listet opp en rekke utrykninger til meldinger om innendørs festing i strid med smittevernreglene. Ironien her er bare påtagelig.

Glemmer aldri synet

I fjor, etter at det første sjokket hadde lagt seg og Zoom-sosialisering hadde mistet nyhetenes interesse, ble parkpilsen et av få lysglimt mot mer normale tider. Jeg glemmer aldri det første synet av St. Hanshaug-parken nærmest geometrisk oppdelt i kohort-sirkler med god avstand til nabogrupper, mens de grillet og nøt øl. Mange flyttet sitt sosiale liv ut i parkene, både med og uten alkohol, men alltid i rolige former.

Forskning og nasjonale superspredingshendelser, som bedehussang og koronabuss-turné, viser at noe av det som øker faren for spredning mest, er dårlig ventilasjon. Smitterisikoen synker drastisk ute, og et av de beste smitteverngrepene er da å ha mest mulig av den sosiale aktiviteten, som uansett foregår, ut i friluft.

Logrer for politiet

Det er derfor skuffende å se helsebyråd Robert Steen (Ap) umiddelbart gripe anledningen til å logre for politiets kontraproduktive håndhevelse. Samtidig lirer han av seg floskler om at de som har balkong, heller bare kan ta pilsen der.

Han hopper dermed bukk over det psykososiale poenget her (for ikke å snakke om balkongdekningen i indre by).

Jeg vet ikke om Steen og sjefen hans, Raymond Johansen, er blitt redde for regjeringens spinndoktorer og deres allierte vestlandsordførere, men dette er ikke tidspunktet for symbolpolitikk.

En kveld for litt siden la jeg merke til flere bursdagsfeiringer i St. Hanshaug-parken, hvor det ble nytt mat og øl. Jubilantene har altså hatt to bursdager på rad under strenge restriksjoner. Dette har nå pågått i over ett år, med siste sammenhengende nedstenging i snart et halvår. For mange, spesielt ensligboende, har det vært noen veldig mørke måneder, langt over smertegrensen.

Livsviktig pusterom

Venner, uten forutgående historie med det, har beskrevet sterke depresjonssymptomer eller ønske om å teste ut alternative rusmidler. For mange av dem har utsiktene til lysere tider og sjansen til trygge sosiale sammenkomster med god drikke, vært ett av få lysglimt.

Symboltiltak, mangel på liv og lære og den totale slitasjen har gjort mange som allerede var drittleie restriksjoner, likegyldige.

I beste fall etterlever de nå tiltakene selektivt. Vi er i den mest kritiske fasen av hele pandemien, og det er derfor ekstremt viktig at tiltakene gir mening. Så spar oss for smittevernteater og formålsløs formalisme.

Hold fingrene unna parkpilsen, som er et livsviktig pusterom og smitteverntiltak.

Gjør det for Oslo.