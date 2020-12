Svakt av Aftenposten om privat velferd

Anne-Cecilie Kaltenborn administrerende direktør, NHO Service og Handel

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn. Foto: Vidar Ruud

Aftenposten kan ikke ha brukt mye tid på å lese Velfjerdstenesteutvalgets rapport før de valgte å omtale den i fredagens leder.

Aftenposten oppsummerer dette viktige arbeidet, på nesten 600 sider, i enkle og misforståtte overskrifter. Vi har dessverre bare fått 1100 tegn til å påpeke fakta.

Aftenposten mener næringsministeren tar feil når hun slår fast at «utvalget ikke har funnet utstrakt superprofitt». I et utvalg bestående av 12 eksperter på ulike fagfelt, har to medlemmer valgt å skrive en dissens knyttet til avkastningsmål. Det overveldende flertallet slår fast at det relevante avkastningsmålet er driftsresultat. De private velferdsselskapene hadde i 2018 en driftsmargin – overskudd – på 5,3 prosent. Lavere enn snittet for annen tjenesteproduksjon.

Aftenposten fremstiller det som om private velferdsaktører nå må påtvinges åpenhet. De bruker uforvarende en ideell aktør som eksempel. Vi og medlemmene våre har tvert imot støttet mer transparens. Utvalget har lagt grunnlag for en faktabasert debatt om vår tids største omsorgsutfordringer. Vi håper Aftenposten blir med på den.