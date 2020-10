Et mål om fred i Afghanistan? Eller en exitstrategi for USA?

Sonia Ahmadi samfunnsdebattant

En mor sitter ved sønnens grav i Kabul. Hun og flere andre som har mistet slektninger på grunn av krig og konflikt, ber om en stopp på volden mens fredsforhandlingene pågår. Foto: Rahmat Gul / AP

For Trump kan dette være et politisk spill for å vinne valget. For det afghanske folket er fredsforhandlingene et spørsmål om deres fremtid.

Fredsforhandlingene mellom Afghanistans regjering og Taliban har pågått i Qatar siden 12. september. Prosessen startet seks måneder etter at USAs president Donald Trump presset frem forhandlingene.

Å få USA ut av denne endeløse krigen er et viktig tema før det amerikanske valget i november 2020. Det vil være en suksess for Trump å trekke styrkene ut av Afghanistan. Men hva betyr dette for Afghanistan, afghanere og ikke minst afghanske kvinner?

Et bekymret sivilsamfunn

Volden fortsetter i Afghanistan. Taliban har hittil nektet å gå med på våpenhvile. Dette til tross for at den afghanske regjeringen har sluppet 5000 fengslede talibanere fri før forhandlingene. Det var en forutsetning Taliban hadde for å sette seg til forhandlingsbordet.

Men blir den pågående fredsprosessen rettferdig og varig som følge av dette store kompromisset som regjeringen har gått med på? Det afghanske sivilsamfunnet er bekymret for rettighetene til afghanske kvinner, etniske og religiøse minoriteter, krigsofre og alle dem som er berørt av førti år med krig.

Sonia Ahmadi. Foto: Privat

Volden må opphøre

Som afghansk kvinne deler jeg det afghanske sivilsamfunnets bekymring.

Taliban oppfyller sin forpliktelse til å avstå fra å angripe amerikanske soldater. Men de fortsetter sin aggresjon mot uskyldige afghanere gjennom daglige eksplosjoner i tett befolkede områder. De utfører målrettede drap på freds- og sivilsamfunnets aktivister.

For at afghanere skal bevare håpet om at fred er nært forestående, må volden opphøre fullstendig og permanent. Fred kan ikke oppnås når volden øker mens samtalene pågår.

Trenger mer tid

For Trump kan dette være et politisk spill for å vinne valget. For det afghanske folket er fredsforhandlingene et spørsmål om deres fremtid. En forhastet tilbaketrekning fra USAs side kan sette Afghanistans fremtid, kvinners rettigheter og det som er oppnådd de siste 19 årene, på spill.

En varig og realistisk fred i Afghanistan trenger mer tid, tålmodighet og støtte fra det internasjonale samfunnet.