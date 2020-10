Abortloven har gjort kvinners liv i Polen til et helvete

Monika Praczyk Stipendiat, Universitetet i Agder

Over hele Polen har demonstranter protestert mot den nye abortloven. Her fra Warszawa. Foto: Alik Keplicz / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Det handler om at kvinners livmor er blitt en statlig eiendel.

Kvinners helvete. Disse to ordene kan beskrive dagens situasjon i Polen. Landet har lenge hatt en av de strengeste abortlovene i Europa. Nå tar regjeringen dette til nye høyder.

Den 22. oktober ble det vedtatt at ett av de få unntakene som ga rett til lovlig abort, er grunnlovsstridig og skal forbys. Abort er offisielt blitt ulovlig i Polen. Selv når fosteret har for store skader til å overleve, skal graviditeten fullføres. Moren tvinges til å føde et barn som enten allerede er dødt, eller som kommer til å dø en smertefull død rett etter fødselen.

Demonstrasjoner over hele Polen

Motstanden mot den nye lovgivningen lot ikke vente lenge på seg. Enorme demonstrasjoner over hele Polen har pågått siden torsdag. Polske kvinner er fortvilet, sinte og desperate. Ikke bare kvinner. Beslutningen er like tragisk for polske menn. Det er noens kone, datter eller venninne denne nye loven kommer til å ramme.

Den direkte og åpenbare konsekvensen av loven for begge kjønn vil være utvidelsen av straffelovens virkeområde. Leger som utfører abort på et ikke-levedyktig foster, blir stilt for retten.

Men det slutter ikke der. Det blir definert som en kriminell handling å gi råd eller informasjon om hvordan eller hvor man kan ta en trygg abort. Det samme gjelder å sørge for at kvinnen får transport til inngrepet eller å hjelpe henne økonomisk.

Velstående kan fly til Tyskland

Men det er ikke alle polske kvinner som blir fratatt råderetten over sin egen kropp i like stor grad. Her er det de sterkeste som kommer best ut. Og med de sterkeste mener jeg de velstående. Å gjøre abort ulovlig kommer ikke til å gå utover de velstående og andre med store ressurser. Det er de fattigste som blir tvunget til å ta valg som kanskje kommer til å sette deres liv i fare.

Når det er sagt, så tviler jeg på at kvinner med ressurser gir blaffen i den nye loven. De er kvinner de også. Dette handler ikke bare om hvem som har råd til å kjøpe en billett til Tyskland og betale for inngrepet der. Det handler om at kvinners livmor er blitt en statlig eiendel.

Handler mer om politikk enn religion

Den polske katolske kirken får mye av skylden. På søndag forstyrret demonstranter flere gudstjenester. Å vise sin motstand i kirken, institusjonen som i manges øyne er ansvarlig for dagens situasjon, var et sterkt grep. Noen sa «blasfemi», andre at demonstrasjoner ikke hører hjemme i kirken. Men hører den katolske doktrinen hjemme i lovgivningen?

Å legge ansvar på den katolske kirken er ikke feil i seg selv. Den katolske doktrinens innflytelse på polsk politikk har vært stor lenge. Til tider for stor.

Men dette handler i mye større grad om politikk enn om religion. Ønsket om å innføre totalt abortforbud har vært til stede blant de konservative, både geistlige og politikere. Det er ikke første gang polske kvinner er nødt til å kjempe for sine rettigheter. Senest i april måtte kvinner strømme ut i gatene for å forhindre at loven ble vedtatt. De klarte det den gangen.

Hvorfor midt i en pandemi?

Spørsmålet som mange sitter igjen med, er: Hvorfor erklærte Partiet for lov og rettferdighet (PiS) krig mot kvinner akkurat nå? Hvorfor midt i en pandemi som er ute av kontroll i Polen? Kanskje nettopp for å fjerne fokus fra myndighetenes ineffektive kamp mot koronaviruset. Polen har ikke klart å holde like bra kontroll på smitten som Norge har.

På den annen side, å innføre den omstridte loven midt i pandemien kunne fremstå som en enkel måte å gjøre det på. For hvem strømmer til gatene, i stedet for å sitte hjemme, under en pandemi? Hvem skal demonstrere når man må holde en meters avstand?

Men PiS tok feil. Regjeringens dårlige håndtering av pandemien er blitt kritisert, men det er lite som kan sammenlignes med kritikken den får nå.

Protestene eskalerer

Det som startet som demonstrasjoner i de største byene i Polen, har nå eskalert ytterligere. Forakten for den nye loven er synlig flere steder i landet. Over 100 demonstrasjoner over hele Polen ble gjennomført mandag 26. oktober. Slagord som «Dette er en krig», «Kvinners streik», «Gå til helvete», kan både sees og høres. Og polakker har ingen planer om å slutte å vise hva de mener både om den nye loven og regjeringen generelt.

Overalt kan man se kvinner kledd ut som «handmaids» fra serien The Handmaid's Tale. De formidler budskapet «Vi har fått nok!» Polen begynner i større og større grad å minne om seriens dystopiske Gilead. Et totalitært samfunn styrt av forskrudde og maktsøkende fundamentalister som behandler kvinner som statens eiendom. Ta det med en klype salt, men er det umulig å se noen paralleller der?

Vis solidaritet med polske kvinner!

At nordmenn noen gang skal måtte forholde seg til en lignende situasjon, er utenkelig. Likevel, forestill deg at det er din kone, din datter eller søster som blir fratatt den grunnleggende retten til å bestemme over sin egen kropp. Forestill deg at du er blitt statens brikke i et politisk spill.

La oss vise solidaritet med polske kvinner! Over hele verden har kvinner kjempet i århundrer for sine rettigheter. For hva? Bare for at disse nå skal bli fratatt dem til fordel for et samfunn der kvinners plass er hjemme med de ti barn hun hadde født før hun ble tretti?

