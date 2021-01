Nationaltheatret trenger en midlertidig hovedscene

Kristian Seltun Teatersjef, Nationaltheatret

Nationaltheatrets nye sjef, Kristian Seltun, skriver at teateret ikke er bærekraftig uten en hovedscene. Foto: Øyvind Eide

Vi kan ikke spille teater i ethvert mulig lokale som tilfeldigvis står tomt.

Skal vi unngå alvorlige nedskjæringer i publikumstilbud og stab, finnes det bare én løsning for Nationaltheatret i rehabiliteringsperioden – en midlertidig hovedscene.

I 2022 starter rehabiliteringen av Nationaltheatret. I en periode på fem–seks år har teateret derfor behov for alternative lokaler for sin virksomhet. Vi har teateret på Torshov, og vi etablerer en ny scene i Kanonhallen på Løren.

Men teateret mangler fremdeles en hovedscene – en hovedscene som det er behov for. Den står for rundt 70 prosent av teaterets tilbud til publikum – langt over en million besøkende i perioden – og utgjør dermed også teaterets viktigste egeninntekter og finansiering.

Vårt forslag til Kulturdepartementet er at vi for rehabiliteringsperioden etablerer et midlertidig scenehus på et egnet sted i Oslo.

Vi snakker ikke om noe nybygg, men et enkelt, modulbasert provisorium som kan settes opp relativt raskt. Det bør tilsvarende lett kunne plukkes ned igjen – kanskje til og med til bruk for noen andre, et annet sted. Dette blir gjort mange steder i verden, når konsert-, opera- og teaterhus eller idrettsarenaer rehabiliteres.

Entusiastiske forslag

Aftenpostens teateranmelder Per Christian Selmer-Anderssen skrev nylig at det er «vanskelig å se at teateret bruker oppussingsperioden til å finne på noe nytt», og at vi sannsynligvis vil ha større gjennomslag hos Kulturdepartementet om vi «tenker utenfor boksen».

Det er mange som kommer med entusiastiske forslag til oss om dagen om hva Nationaltheatret kan gjøre i den alternative driftsperioden fra 2022. Mange av forslagene har dessverre lite for seg. Vi kan ikke spille teater i ethvert mulig lokale som tilfeldigvis står tomt. De er gjennomgående for små, og det er upraktisk og ofte for dyrt å tilrettelegge for teaterdrift.

Vi blir spurt om vi ikke bare kan bruke lokalene som de er? By litt på oss selv og eksperimentere mer? Jo, det kan vi. Men ikke i fem–seks år. Det er ikke bærekraftig uten en hovedscene. Vi kan ikke være på turné rundt om i landet i fem–seks år heller. Det er for dyrt. Eksisterende scener i byen? De er i bruk av andre.

Drastisk reduksjon i tilbudet

Det er kun to reelle alternativer: Ett med en provisorisk hovedscene, som vil gi oss et aktivitetsnivå nesten tilsvarende det vi har i dag, og ett med kun Torshov og Kanonhallen, samt noen mindre produksjoner her og der.

Det andre alternativet, som vi håper å unngå, vil føre til en drastisk reduksjon i tilbudet til publikum og en alvorlig nedskjæring i teaterets organisasjon. Poenget er: Det finnes ingenting imellom de to alternativene som over tid vil være økonomisk forsvarlig. Dette er godt utredet.

En provisorisk scene vil ikke stå klar om ett år fra nå. Vi planlegger derfor teateraktivitet på ulike scener og steder i Oslo, muligvis også et større friluftsprosjekt. Målet er at disse prosjektene holder oss flytende første halvår 2022. Altså utenfor boksen.

Med en rask beslutning kan vi rekke å åpne den midlertidige hovedscenen til Ibsenfestivalen i september samme år. Da kan vi og publikum se frem til flere spennende internasjonale prosjekter og samarbeid rundt om i landet. Vi har mange ideer på blokken.

