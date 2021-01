Jeg er optimistisk for USA. Her er grunnene.

Kjetil Lund Oslo

Trumpismen er i en dødsspiral, og Trump er uaktuell som presidentkandidat i 2024, skriver debattanten. Her president Donald Trump og fru Melania fotografert i 2018. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Trumpismen er skandalisert, og republikanske politikere og andre tilhengere er i panisk faneflukt bort. Det er en god ting.

Det virker som at mange mener at det nå er verre og farligere i USA enn noen gang. Jeg er mer optimistisk. Jeg tror at USA nå ligger bedre an enn på lenge.

Her er noen grunner til optimisme for 2021:

Trumpismen er gått over styr og er i en dødsspiral. Kall det som skjedde, hybris, kall det overreach, kall det hva du vil. Men trumpismen er skandalisert, og republikanske politikere og andre tilhengere er i panisk faneflukt bort. Det er en god ting.

Dessuten fører det med seg mye annet godt: Trump er uaktuell som presidentkandidat i 2024.

Dette er det verdt å minne om, fordi for kort tid siden var det vanlig å mene at Trump «eide» det republikanske partiet, og at han kom til å beholde jerngrepet om partiet i lang tid fremover, og at han kanskje ville stille igjen i 2024. Ikke nå lenger.

Demokratisk bevissthet er skjerpet

Bevisstheten om hvor viktig det er å ta vare på de demokratiske institusjonene er i dag høyere enn den har vært på årevis. Det samme gjelder bevisstheten om den store samfunnsfaren hatretorikk utgjør.

Oppmerksomheten om «koko-bobler» som vokser seg store på sosiale medier, er i dag også høyere enn den har vært noen gang. Det samme gjelder oppmerksomheten om de store teknologibedriftenes makt. Dette er viktige og gode ting.

Demokratene styrer snart begge kamrene i Kongressen og Det hvite hus. Det gir en sjeldent god mulighet til å gjennomføre politikk.

Kan ta tilbake sin internasjonale lederrolle

Internasjonalt kan USA nå ta tilbake rollen som fremste forsvarer av den vestlige sivilisasjon og vestlige verdier. Innenrikspolitisk kan vi nå få en stor finanspolitisk pakke, som kan gi flere folk arbeid og muligheter.

Dersom den blir godt innrettet, kan den også bidra til en grønnere utvikling og mindre ulikhet i USA. Det kan i sin tur bidra til å ta luften enda mer ut av høyrepopulismen.

Husk at de færreste av disse folkene har en sterk ideologisk overbevisning. De er bare fortvilte, forvirret og kjenner seg ydmyket og forlatt.

I tillegg kan USA nå få på plass en mer effektiv utrulling av vaksiner. Det vil i seg selv bidra til en god økonomisk utvikling i 2021. Alt dette er veldig gode ting.

Moderate politikere får mer makt

De som trolig får mye makt fremover, er moderate, pragmatiske og løsningsorienterte senatorer i begge partier, slike som Joe Manchin (demokrat, West Virginia), Mark Warner (demokrat, Virginia), Mitt Romney (republikaner, Utah) og Lisa Murkowski (republikaner, Alaska).

Situasjonen i Kongressen fremover blir altså den stikk motsatte av hva den har vært de siste årene, og det er en veldig god ting.

Betyr dette at de høyreradikale er borte, og alt blir bra? På ingen måte. Faren for høyreradikal terror er sikkert høyere enn noen gang, så her må man passe på. De neste ukene kan bli veldig tøffe.

Men det kan være liten tvil om at når høyrepopulistene har mistet presidenten i USA som sin fremste mann, har de også mistet enormt mye makt og prestisje. Det er en god ting.

Landet er kommet et skritt videre

Så jeg er altså optimist for USA. Jo, USA har tunge underliggende strukturelle problemer, og det vil stadig dukke opp nye problemer og ting som må løses. Det gjør det alltid.

Og ja, det finnes en del dårlige folk der ute. Men USA har også en sterk evne til å løse problemer og komme seg et skritt videre. De siste dagene er en ballong blitt stukket hull på, og landet er kommet et skritt videre. Jeg var mye mer bekymret for et år siden.

Demokratene vinner terreng

Forrige uke vant demokratene begge senatsplassene for Georgia, og sikret dermed flertall i Senatet. Georgia er en «Deep South» stat som ikke har stemt demokratisk i et presidentvalg siden 1992, og ikke valgt en demokratisk senator siden 2000.

Begge de republikanske motkandidatene var Trump-støttespillere, og Trump drev valgkamp for dem. Men det hjalp ikke.

Lite illustrerer optimismen min bedre enn biografien til de to nyvalgte senatorene: Raphael Warnock er den første afroamerikaner noensinne til å bli valgt som senator fra Georgia. Han er pastor i Martin Luther Kings gamle menighet. Den andre, Jon Ossof. er en 33 år gammel jødisk demokrat, politisk moderat.

Begge deler tydelige tegn på at verden går fremover.

Kjetil Lund er direktør i NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat, men skriver her som privatperson. Lund har lenge vært opptatt av amerikansk politikk, og innlegget ble først publisert på hans Facebook-side.



