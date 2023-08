Den radikale Ap-skolen vil føre til mindre disiplin og økt uro





Dette er farlige eksperimenter som Frp ikke aksepterer.

I løpet av kort tid har Arbeiderpartiet (Ap) tatt fire ulike radikale grep som alle vil føre til mindre disiplin og økt uro i norsk skole.

På landsmøtet i mai vedtok Ap å skrote fraværsgrensen

I april kom nyheten om at byrådet i Oslo og en rekke skoler over hele landet i et prøveprosjekt vil erstatte eksamen med langtidsoppgaver.

I juni kom det frem at Oslo-byrådet henger seg på nasjonale forsøk om å fjerne karakterer i orden og oppførsel.

Det siste grepet kom denne måneden, da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) presenterte en ny modell for inntak til videregående skole. Fritt skolevalg ryker hvis han blir gjenvalgt.

I sum representerer disse fire vedtakene en radikal linje hvor man slutter å stille krav til elevene. Dette skjer i en tid hvor én av fire lærere har opplevd vold og trusler. Oslo-skolen alene har over 25 slike hendelser hver eneste skoledag. At byrådet i en slik situasjon velger å fjerne karakteren i orden og oppførsel, er helt uforståelig.

Vi frykter med god grunn at Ap-skolen vil føre til mindre disiplin og mer uro.

Lytter ikke til egne fagfolk

Ifølge Oslo-byrådet er det urettferdig at bare de med best karakter kan velge blant alle skolene, og at fritt skolevalg fører til økte forskjeller. De vil derfor innføre et nytt inntak til videregående der halvparten av plassene ved hver skole skal fordeles mellom elever i fem ulike karaktergrupper.

Utdanningsetaten i Oslos vurdering av den nye inntaksmodellen er at elevene vil oppleve blandingsmodellen som mindre rettferdig, og de mener det heller ikke kan utelukkes at det vil føre til at elever vil underprestere i grunnskolen.

For Ap virker det viktigere å gjennomføre sin radikale politikk enn å lytte til råd fra fagfolk i kommunen.

For Fremskrittspartiet (Frp) er fritt skolevalg en svært viktig sak. Det er fordi vi verdsetter elevenes valgfrihet og vil ha en skole der det lønner seg å lykkes.

Krav virker

Da Frp og Solberg-regjeringen innførte fraværsgrensen i den videregående skolen i 2016, gikk antall fraværsdager ned med 40 prosent året etter. Dette var ikke et medisinsk mirakel hvor elevene plutselig ble mindre syke, men en illustrasjon på at det fungerer å stille krav.

Men hva er Aps svar? Jo, de vedtok på det siste landsmøte å fjerne fraværsgrensen på tross av den gode effekten den har hatt – å få ned skulk.

Bjørnetjeneste

De fire vedtakene som Ap har fattet de siste månedene, er å gjøre elevene en bjørnetjeneste. Poenget med fraværsgrensen, fritt skolevalg, eksamen og karakter i orden og oppførsel er å forberede dagens unge på hva som venter dem senere i livet.

I arbeidslivet vil hverken ubegrunnet fravær, manglende oppfølging av arbeidsoppgaver eller dårlig oppførsel bli akseptert.

Istedenfor å stille krav og ansvarliggjøre ungdom fører Ap nå en mer anarkistisk linje uten krav og disiplin. Det er en oppskrift på mer bråk og uro i en skole som ikke bare ser en voldsbølge, men hvor også mobbingen, ifølge Elevundersøkelsen 2022, øker på alle trinn og trivselen går ned.

Knefall for radikale forslag

Frp har valgt en annen linje enn Ap og venstresiden. Istedenfor å gi opp i kampen mot uro i norsk skole foreslår vi tiltak som vil løse utfordringene, som å trygge skolene fra vold og trusler gjennom å gi økt myndighet til lærerne.

De ansvarlige i Ap har gjort knefall for radikale forslag som AUF og partiene ytterst på venstresiden har kjempet for i en årrekke. Dette er farlige eksperimenter for norsk skole som Frp ikke aksepterer. Høstens valg er derfor et valg for norsk skoles fremtid.