Hvorfor skal det være så kostbart å havne på sykehjem?

06.06.2023 02:00

Er det nødvendig å ta så høy egenandel for beboerne på sykehjemmene?

Når en person havner på sykehjem, så betaler brukeren hele 75 prosent av inntektene inntil folketrygdens grunnbeløp.

Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler man inntil 85 prosent. I tillegg tas det noen ganger betalt for underholdning som gjøres på sykehjemmet, hvor frivillige og pårørende ofte hjelper til.

Hva så med den andre parten, som nå må betale alle utgiftene alene?

Hvis den som oppholder seg på institusjon, har hjemmeværende ektefelle eller mindreårige barn (eller forsørger barn over 18 år), skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget, heter det.

Jeg har som lokalpolitiker fått en rekke henvendelser fra berørte som har store problemer med å få økonomien til å gå rundt etter at den andre part er kommet på sykehjem.

Frykten for å måtte flytte er en tøff belastning for den som er blitt alene.

Tiden er inne for at man gjennomgår de økonomiske konsekvensene for den personen som fremdeles bor hjemme etter at partneren er kommet på sykehjem.

Samtidig så må den som er på sykehjem, ha igjen så mye at man har mulighet til å dekke sine egne utgifter.

Svein Otto Nilsen, gruppeleder, Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre