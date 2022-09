Normaliseringserklæringen kan ikke lenger styre norsk Kina-politikk

Arne Melsom Nestleder, Hongkongkomiteen i Norge

I 2017 var daværende statsminister Erna Solberg (H) på offisielt besøkt til Kina. Gjenopptagelse av politisk og økonomisk samarbeid var hovedformålet. Her møter hun Kinas president Xi Jinping.

En «uovertruffen utvikling» i Kina? Utenriksdepartementet bør gå i seg selv.

I 2016 la Norge frem en erklæring om normalisering av forbindelser med kinesiske myndigheter. Der står det at Norge «sterkt berømmer den uovertrufne utviklingen i Kina».

Angrepene mot menneskerettigheter har fått proporsjoner som for mange var utenkelige i 2016:

Det Norge respekterer

Videre skrev Solberg-regjeringen at Norge «fullt ut respekterer Kinas territorielle suverenitet».

Kinas militære slagkraft til havs er i sterk vekst for å kunne knuse Taiwans frie samfunn. Dette ble tydelig med omringningsøvelsen etter lederen i Representantenes hus Nancy Pelosis besøk i Taipei. Risikoen øker for at Kina vil strupe forbindelser med Taiwan.

I havet mellom Vietnam og Filippinene blir rev og øyer okkupert og militarisert av Kina. Suverenitetsutøvelsen bryter mot havretten.

Det er dette Norge respekterer, slik erklæringen leses av mottager i Beijing.

Militære bånd mellom Kina og Russland er tydelige: Russiske og kinesiske bombefly fløy fellestokt i mai. I juni kom nye koordinerte operasjoner. Og nå øver alle våpengrener med Russland, i Russland.

Dype reformer kreves

Normaliseringserklæringen kan ikke lenger styre norsk Kina-politikk. En ny kunngjøring kan se slik ut:

Normaliseringserklæringens grunnlagt er brutt.