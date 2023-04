Nye kostholdsanbefalinger er basert på motstridende forskning

Kort sagt, fredag 28. april.

27.04.2023 22:30

Snart skal de nordiske kostrådene oppdateres (NNR2023). Inntaket av animalske produkter, spesielt rødt kjøtt og fete meieriprodukter, ønskes redusert, da disse er hovedkildene til mettet fett, og det pekes på risiko for hjerte- og karsykdommer.

NNRs anbefalinger står i stor kontrast til vår siste studie, publisert mars i år. Vi undersøkte helseeffekten av kjøtt og ost på unge friske forsøkspersoner. De fikk 40 gram fett fra ost, storfe- eller svinekjøtt pr. dag i et ellers sunt kosthold bestående av norske grønnsaker, frukt og brød. Fettet kom fra ca. 140 gram ost og 185 gram storfe- og svinekjøtt pr. dag. Forsøkspersonene spiste testdiettene i to uker med to ukers opphold mellom hver testdiett. Vekten deres økte ikke under forsøket.

Blodforandringer ble registrert med både moderne og klassiske markører for hjerte- og karsykdommer. Det er naturlig å tenke at dersom husdyrprodukter er så skadelig som enkelte mener, så ville dette gi uheldige utslag på blodprøvene. Til vår overraskelse fant vi at testkostholdene ga helsemessig gunstige utslag på markører for hjerte- og karsykdom sammenlignet med deres vanlige kosthold. Stikk i strid med det NNR anbefaler.

Vi kan ikke utelukke at det gunstige resultatet på blodprøvene delvis kan tilskrives grønnsakene som forsøkspersonene fikk i tillegg til ost eller kjøtt. Grønnsakene kan ha bidratt til at de fikk et mer balansert kosthold. Likevel mener vi at siden husdyrproduktene ble gitt i så store mengder pr. dag, så har disse matvarene medvirket til de gunstige resultatene.

Vi anbefaler ikke et kosthold med så store mengder kjøtt eller ost: Det ble gjort for å få et statistisk sterkt forsøk.

Studien er et bidrag i debatten om husdyrprodukter i kostholdet. Med utgangspunkt i egen forskning er det ikke en negativ sammenheng mellom inntak av husdyrprodukter og markører for hjerte- og karsykdommer hos unge friske personer. Det er viktigere å se på balansen i kostholdet samt totalt energiinntak enn å fotfølge utvalgte råvarer som kan bidra med mettet fett.

Anna Haug og Bjørg Egelandsdal,

professor emeritae, ernæring og kjøttkvalitet