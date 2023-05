Hva er å snakke «godt nok norsk»?

Jeg har ikke hørt en eneste kandidat fra utlandet si at de har hatt en god opplevelse med å finne seg jobb i Norge, skriver Jyoti Sohal-David.

Jeg jobber med rekruttering av migranter med høyere utdanning. En av våre kandidater flyttet fra Argentina til Norge for fem år siden og har bestått språktesten B2 i norsk. Han sitter med fem års erfaring i markedsføring og har tidligere jobbet internasjonalt. Tilbakemeldingen fra bedrifter i Norge har vært at kandidaten ikke snakker godt nok norsk.

Dette er en historie jeg har hørt hundrevis av ganger. Faktisk har jeg ikke hørt en eneste kandidat fra utlandet si at de har hatt en god opplevelse med å finne seg jobb i Norge.

Da er spørsmålet mitt: Hva er «godt nok norsk»? Er det virkelig språket som er en utfordring, eller er det bare vi nordmenn som synes det er utfordrende å akseptere det som er annerledes enn oss?

Mange overkvalifiserte innvandrere

Vi vet at vi har et skrikende behov for kompetanse i Norge, spesielt innenfor IT. En rapport fra NHO viser at vi vil mangle 40.000 datahoder i 2030.

I tillegg viser data fra Statistisk sentralbyrå at 73.000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav til utdanning. Andelen overkvalifiserte innvandrere lå på 40 prosent.

Hva er konsekvensen hvis vi ikke endrer oss? Vi kommer til å få mindre tilgang på kandidater som kan dekke kompetansegapet, noe vi allerede ser i markedet i dag.

Dette er en dugnad

Vi trenger en endringskultur. Hvilke andre erfaringer og egenskaper tar migranter med seg?

Når vi vet at endring kommer til å bli normalen fremover, bør det ikke da telle positivt å ha flyttet til et helt nytt land og faktisk vist at du raskt tilpasser deg nye rammer?

Å lære seg et språk tar tid. Men det å kunne komme seg ut i arbeidslivet er også en del av læringen.

Kan bedrifter tilrettelegge så migranter kan delta aktivt i arbeidslivet? Er det nødvendig å sette høye språkkrav der det faktisk ikke er et behov?

Og da er mitt siste spørsmål: Hvordan får vi til en systematisk endring? Hvem av oss er det som skal ta ansvaret? Er det enkeltindividet, bedriften eller politikere?

Dette er en dugnad. Skal vi få til en endring, må vi som samfunn jobbe sammen!