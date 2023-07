Veien i Maridalen er full av sprekker og hull

Skarp asfaltkant i Maridalen.

Noe må gjøres.

03.07.2023 09:00

Kjære byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap), her kommer en påminnelse om noe jeg skrev til deg om for fire år siden. Men lite er gjort.

Veien i Maridalen er så full av sprekker og hull at den faktisk er livsfarlig, særlig for barn og ungdom. Når en syklist eller rulleskiløper kommer til et hull eller sprekk i veien, så svinger de unna. Men hvis «unna» er til venstre, kan man bli påkjørt. Forleden dag våget jeg å prøve Maridalsveien igjen. Hva skjedde? En skarp asfaltkant stakk så høyt opp at jeg gikk på trynet. Heldigvis var det ingen biler rett bak meg.

Hvorfor passerte jeg ikke et annet sted? Foran asfaltkanten er en dyp sprekk som man må holde unna. Og slike hull og sprekker er det fullt av i Maridalen. Og hvordan har Bymiljøetaten håndtert resten av veien i Maridalen? Jo, man har utbedret ca. 1 kilometer pr. år, slik at de ytterste 2–3 kilometerne er like ille som før, og innerst begynner det å sprekke på nytt.

Vil du vinne valget og unngå en fatal ulykke, må du ta de nære ting på alvor, Johansen. Stram opp etaten som jeg ikke orker å nevne navnet på flere ganger.